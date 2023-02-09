Что на самом деле принесет работающим пенсионерам освобождение от уплаты страховых взносов

На днях СМИ сообщили, что работающих пенсионеров предлагают освободить от уплаты страховых взносов и вывести из системы обязательного пенсионного страхования. Инициатива принадлежит представителям партии ЛДПР.
Как поясняют авторы законопроекта, такая мера позволит индексировать пенсии работающим пенсионерам, а также простимулирует работодателей брать на работу людей пожилого возраста, поскольку за них не придется платить взносы.
Инициаторы проекта предлагают внести в закон изменения, согласно которым работающие пенсионеры, получающие страховые пенсии, не будут относиться к застрахованным лицам. Это позволит ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.
В чем на самом деле плюсы и минусы этого проекта? И каковы шансы, что правительство поддержит его? Об этом Teleprogramma.pro поговорила с руководителем Союза пенсионеров России Валерием Рязанским.
Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
- Валерий Владимирович, разъясните, пожалуйста, в чем суть законопроекта о страховых выплатах, предложенного партией ЛДПР?
- Объясню вам на следующих примерах. Некоторое время назад по инициативе президента IT- компании получили определенные льготы, как раз касающиеся снижения оплаты социальных фондов. .
Например, за нас с вами работодатели платят 30 %, а вот айтишные компании за своих сотрудников – значительно меньше. Почему это сделано?
Прежде всего это мотивация компаний для того, чтобы в современных условиях сделать их развитие приоритетным. Во-вторых, это учет особенностей IT- контор, где львиная доля издержек – это заработная плата.
Представьте, к примеру, кондитерскую фабрику. Там издержки производства и заработная плата значительно разнятся по отношению к издержкам производства, которые есть в айтишных компаниях.
IT- компании приобрели дорогое оборудование, а дальше все зависит только от работы мозгов сотрудников.
А в кондитерском производстве, кроме зарплаты, издержками является все то, что идет в расходную часть: электроэнергия, расход материалов, мука, сахар.
Возникает вопрос, а чем можно простимулировать то или иное производство? Многие считают, что если уменьшить расходы на заработную плату за счет взносов, то таким образом у работодателя появится экономическое преимущество. Да, это так.
Но давайте разбираться по-другому. Если IT- компаниям по инициативе президента была предоставлена льгота, то одновременно государство ту недостачу, которая образуется в пенсионном и социальном фонде, фонде медицинского страхования, восполняет с помощью взносов.
Мол, мы тебе не доплачиваем в пенсионный фонд n -ое количество ресурсов, потому что предоставляем льготу. Но из резерва бюджета, из фонда благосостояния, из других систем даем тебе деньги на эти взносы в пенсионный фонд. Почему?
Потому что все остальные пенсионеры находятся под общим обслуживанием и общим бюджетом всего пенсионного фонда. И если там за счет предоставления льгот кому-то образуется нехватка средств, то это отразится на всех пенсионерах. Если раздавать льготы направо-налево, то как же собрать взносы и обеспечить деньгами пожилых людей?
В этом и весь смысл пенсионной системы. Деньги же не появляются из воздуха. Они берутся из взносов работающего населения.
Поэтому поколение детей, работая, перечисляет деньги в пенсионную систему и за счет этого бабушкам и дедушкам платятся деньги.
Так что если работодатели не будут платить взносы, то кто должен их компенсировать пенсионному фонду и фонду социального страхования? Насколько я понимаю, ответа на этот вопрос пока нет.
- Чего на самом деле хотят авторы законопроекта?
- Давайте разбираться в сути этого предложения. Его авторы преследуют цель, чтобы те деньги, которые сэкономит работодатель, пустить либо на дополнительное пенсионное обеспечение работающих пенсионеров, либо заменить им индексацию пенсии за счет того, что они будут получать большую зарплату.
Если работодатель не доплачивает мне заработную плату в размере 30 % от взносов, то инициаторы предполагают, что эти 30 % он отдаст пенсионеру в виде зарплаты. И вот таким образом обеспечит ту индексацию пенсии, которые получают все остальные, то есть неработающие пенсионеры.
Можно поступить по- другому. Все те средства, которые будут собраны с работодателей в виде этой экономии, направить в пенсионный фонд, чтобы за счет этих денег проиндексировать пенсию работающим пенсионерам.
Либо напрямую увеличить зарплату, либо собрать эти взносы в какую-то единую систему и из этой системы проиндексировать пенсии пожилым гражданам, которые продолжают трудиться. Эта инициатива строится для того, чтобы уровнять в правах работающих и неработающих пенсионеров.
Инициаторы этого процесса считают, что работающих пенсионеров обижают тем, что не индексируют им пенсию. В этом и суть проблемы.
Поэтому они и пытаются внедрить в жизнь разные инициативы, в том числе и 13-ю пенсию, увеличить количество пенсионных баллов, которое идет в зачет с 1 августа.
У работающих пенсионеров пенсия не индексируется. Но она у них пересчитывается за счет тех взносов, которые они выплачивают. Но пересчитывается несправедливо маленькой долькой – порядка трех пенсионных баллов. Хотя многие пенсионеры зарабатывают значительно больше. Вот и получается, что и здесь трудящегося пожилого человека ущемляют в правах.
Поэтому авторы законопроекта сражаются за то, чтобы дать возможность работающим пенсионерам за счет неуплаты взносов либо индексировать пенсию через пенсионную систему, либо просто увеличить им зарплату.
Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
- Как вы думаете, этот законопроект будет внедрен в жизнь?
- На мой взгляд, эту инициативу правительство вряд ли поддержит.
Если честно, я не верю в добросовестность работодателей, в то, что все сэкономленные деньги они действительно отправят на зарплату работающим пенсионерам. Не все наши руководители такие добросовестные.
Я бы пошел по выборочному пути индексации работающих пенсионеров. Пенсия – это все-таки недополученная в свое время заработная плата.
А когда мы платим взносы, государство дает нам гарантии, некую долговую расписку, что по достижении определенного возраста мы заработаем право на спокойный заслуженный отдых. Мол, мы тебе будем платить пенсию вместе с зарплатой, стажем и так далее.
А потом ты достаешь эту расписку и предъявляешь государству. Мол, я пенсионер, будьте любезны, выполняйте свои обещания. И государство начинает выполнять – платить пенсию в соответствии со стажем, зарплатой, отчислениями, заработанными вместе с льготами. Государство начинает пожизненно платить вам деньги. Поэтому если считать, что это отложенная часть зарплаты, какая разница, работаю я или нет.
Кстати, во многих странах мира работающим пенсионерам пенсию просто не платят. Даже в Советском Союзе ее начисляли не всем работающим, а только тем, кто трудился на рабочих специальностях. Например, инженеру пенсию не платили, как и работнику культуры. Пенсию получал только рабочий класс.
У нас же пенсию платят всем работающим, но с определенными ограничениями. Откуда они? От нехватки средств в пенсионной системе. Если бы денег хватало, то пенсию можно было бы индексировать всем.
А почему не хватает? Да потому что люди стали жить дольше, а количество пожилых людей увеличивается. А соотношение работающих и пенсионеров измеряется не в пользу первых.
Пенсионеров становится больше, а работающих меньше. Отсюда и возникают эти проблемы. Увеличивается доля государства, которая нужна, чтобы помогать поддерживать баланс в пенсионной системе.
Поэтому, как поступает государство, когда стоит перед проблемой, как сбалансировать эти два процесса – уменьшение количества работающих и увеличение числа пенсионеров?
Оно вводит приоритетные программы разного рода. Поэтому государство выбирает и такие варианты – при перерасчете уменьшает количество баллов и не индексирует пенсию работающим, считая, что у них итак есть дополнительный вид доходов.
Но вообще, это вопрос сложный, вопрос большой социально-экономической важности. И его одним махом не решить.