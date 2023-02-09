Что на самом деле принесет работающим пенсионерам освобождение от уплаты страховых взносов

- Валерий Владимирович, разъясните, пожалуйста, в чем суть законопроекта о страховых выплатах, предложенного партией ЛДПР?

- Объясню вам на следующих примерах. Некоторое время назад по инициативе президента IT- компании получили определенные льготы, как раз касающиеся снижения оплаты социальных фондов. .

Например, за нас с вами работодатели платят 30 %, а вот айтишные компании за своих сотрудников – значительно меньше. Почему это сделано?

Прежде всего это мотивация компаний для того, чтобы в современных условиях сделать их развитие приоритетным. Во-вторых, это учет особенностей IT- контор, где львиная доля издержек – это заработная плата.

Представьте, к примеру, кондитерскую фабрику. Там издержки производства и заработная плата значительно разнятся по отношению к издержкам производства, которые есть в айтишных компаниях.

IT- компании приобрели дорогое оборудование, а дальше все зависит только от работы мозгов сотрудников.

А в кондитерском производстве, кроме зарплаты, издержками является все то, что идет в расходную часть: электроэнергия, расход материалов, мука, сахар.

Возникает вопрос, а чем можно простимулировать то или иное производство? Многие считают, что если уменьшить расходы на заработную плату за счет взносов, то таким образом у работодателя появится экономическое преимущество. Да, это так.

Но давайте разбираться по-другому. Если IT- компаниям по инициативе президента была предоставлена льгота, то одновременно государство ту недостачу, которая образуется в пенсионном и социальном фонде, фонде медицинского страхования, восполняет с помощью взносов.

Мол, мы тебе не доплачиваем в пенсионный фонд n -ое количество ресурсов, потому что предоставляем льготу. Но из резерва бюджета, из фонда благосостояния, из других систем даем тебе деньги на эти взносы в пенсионный фонд. Почему?

Потому что все остальные пенсионеры находятся под общим обслуживанием и общим бюджетом всего пенсионного фонда. И если там за счет предоставления льгот кому-то образуется нехватка средств, то это отразится на всех пенсионерах. Если раздавать льготы направо-налево, то как же собрать взносы и обеспечить деньгами пожилых людей?

В этом и весь смысл пенсионной системы. Деньги же не появляются из воздуха. Они берутся из взносов работающего населения.

Поэтому поколение детей, работая, перечисляет деньги в пенсионную систему и за счет этого бабушкам и дедушкам платятся деньги.

Так что если работодатели не будут платить взносы, то кто должен их компенсировать пенсионному фонду и фонду социального страхования? Насколько я понимаю, ответа на этот вопрос пока нет.