Какие продукты подешевеют к февральским праздникам: прогноз маркетолога

Недавно Росстат обновил индекс недельных цен на продовольственном рынке. Благодаря этой статистике выяснилось, что только овощи в России подорожали на 7-8 %.

А на днях представитель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Анна Вовк спрогнозировала рост цен на багет, масло первого отжима, нерафинированный сахар на 20 %.

А какие продукты, наоборот, могут значительно подешеветь в ближайшее время? И чем можно заменить тот же сахар, который одно время считался дефицитным? Teleprogramma.pro выяснила это у маркетолога Татьяны Тарасовой.

«Если честно, то говорить про снижение цены на товары категории «продукты питания» не приходится. Экономическая система устроена так, что год от года цены лишь растут, - объясняет Татьяна Тарасова.

- Некоторые снижения возможны только в период увеличения предложения на рынке, когда продавец вынужден идти на сокращения дохода, чтобы не потерять то, что вложил, ведь продукты имеют срок годности. В таком аспекте мы можем говорить об удешевлении с позиции не «что», а «когда».

По словам эксперта, можно прогнозировать снижение цен на мясо, молочную продукцию, овощи и фрукты с середины лета и до поздней осени. То есть в тот период, когда отечественные производители будут иметь самые крепкие позиции на рынке, вытеснив с помощью цены зарубежных конкурентов.

«Но так как у вас вопрос заключается в другом, мы можем пойти другим путем и спрогнозировать иную маркетинговую волну. Мы будем говорить о предстоящих скидках, которые в феврале пройдут в крупных сетях», - объясняет эксперт.