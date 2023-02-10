Какие продукты подешевеют к февральским праздникам: прогноз маркетолога

Недавно Росстат обновил индекс недельных цен на продовольственном рынке. Благодаря этой статистике выяснилось, что только овощи в России подорожали на 7-8 %.
А на днях представитель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Анна Вовк спрогнозировала рост цен на багет, масло первого отжима, нерафинированный сахар на 20 %.
А какие продукты, наоборот, могут значительно подешеветь в ближайшее время? И чем можно заменить тот же сахар, который одно время считался дефицитным? Teleprogramma.pro выяснила это у маркетолога Татьяны Тарасовой.
«Если честно, то говорить про снижение цены на товары категории «продукты питания» не приходится. Экономическая система устроена так, что год от года цены лишь растут, - объясняет Татьяна Тарасова.
- Некоторые снижения возможны только в период увеличения предложения на рынке, когда продавец вынужден идти на сокращения дохода, чтобы не потерять то, что вложил, ведь продукты имеют срок годности. В таком аспекте мы можем говорить об удешевлении с позиции не «что», а «когда».
По словам эксперта, можно прогнозировать снижение цен на мясо, молочную продукцию, овощи и фрукты с середины лета и до поздней осени. То есть в тот период, когда отечественные производители будут иметь самые крепкие позиции на рынке, вытеснив с помощью цены зарубежных конкурентов.
«Но так как у вас вопрос заключается в другом, мы можем пойти другим путем и спрогнозировать иную маркетинговую волну. Мы будем говорить о предстоящих скидках, которые в феврале пройдут в крупных сетях», - объясняет эксперт.
Мясные, рыбные и сырные деликатесы могут подешеветь из-за ограниченного срока годности
Как поясняет Татьяна Тарасова, самым горячим месяцем для большинства продавцов различных категорий товаров традиционно является декабрь. Но уже примерно с конца ноября, с «черной пятницы» потребители начинают постепенно готовиться к Новому году. В этот период продавцы и расширяют ассортимент товаров.
И в эту линейку, например, попадают мясные и сырные деликатесы. По словам маркетолога, сейчас как раз можно надеяться на снижение их стоимости. Ведь завезенные к Новому году товары нужно как можно быстрее пристроить, так как срок годности подходит к концу.
В этот же список можно добавить и рыбные деликатесы. Слабосоленая семга, лососевая икра, филе тунца - это дорогостоящие, а значит не самые ходовые товары. Соответственно, их хорошо «скидывать» перед праздником, объясняет Татьяна Тарасова.
Не забудьте про консервы, соусы и заправки к салатам
Что же касается консервов, то раз в несколько месяцев крупные супермаркеты обновляют ассортимент консервации. По словам эксперта, в прошлый раз большой сток был в декабре, поэтому стоит ожидать новой волны в феврале-марте (зависит от проходимости торговой точки). В этой связи будут и скидки.
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Консервы всегда нужны. Фото: Global Look Press
«Опять же перед праздниками торговые точки стремятся привлечь покупателей нужными товарами. Расчет простой - человек пришел за чем-то очень дешевым и набрал кучу дорогого, - объясняет Татьяна Тарасова. - Различные соусы и заправки к салатам в преддверии праздников будут также пользоваться спросом, поэтому через неделю есть шансы купить их дешевле, чем сейчас».
Зачем сахар, когда есть конфеты?
Ну и как забыть про главный заменитель сахара – конфеты?
По словам эксперта, конфеты имеют значительный срок годности, но самый большой спрос на них все же к Новому году. Однако спрос можно спровоцировать с помощью скидок, так как покупатели все равно планируют тратиться на подарки к 23 февраля и 8 марта.
В феврале на конфеты можно ждать скидки. Фото: Global Look Press
«Если говорить про размер скидки, то в среднем это 15-20%. Но даже при таком снижении цены некоторые категории товаров - икра, тунец, хамон, артишоки и т.д. - все равно останутся дорогостоящими и не будут доступны абсолютному большинству», - уверена Татьяна Тарасова.
Как поясняет маркетолог, в случае близкого истечения срока годности, магазин может опустить цену на 50%. Но это редкость, да и не каждый потребитель будет покупать даже с большой скидкой сыр, который нужно или съесть сегодня, или завтра отнести на помойку.