Какие продукты подорожают в ближайшее время в магазинах

В ближайшее время в российских магазинах существенно подорожают продукты. Об этом рассказала представитель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Анна Вовк.

«Багет, масло первого отжима, нерафинированный сахар возрастут в цене. Рост цен составит не менее 20%», — отметила Анна в беседе с изданием «МК».

По мнению спикера, подобная ценовая политика связана с уровнем инфляции, который составит не меньше 10%.

Стоит ли сейчас бежать в магазин и скупать всю продуктовую корзину, как это было в пиковые времена коронавируса? (У некоторых до сих пор остались несъеденные запасы гречки). Или же следует понять, что рост цен связан с рядом объективных факторов? Но какие продукты все же могут подорожать? Об этом Teleprogramma.pro рассказала маркетолог Татьяна Тарасова.

Овощи дорожают зимой

По словам эксперта, пиковое подорожание овощей традиционно приходится на зимние месяцы, потому что не сезон. То есть на данный момент местную продукцию, которую мы уже съели или которая не долежала, заменяет импорт. Именно поэтому на прилавке соседствуют картофель за 17 и 52 рубля.

То же самое касается капусты, лука, моркови, тыквы, свеклы. Завезенная продукция стоит дороже, наша - дешевле.

Цены на молоко и мясо – это также сезонная история

«Что касается молочных продуктов, то здесь логика ясна - в зимнее время количество надоев у коров, коз, верблюдов и других животных, чье молоко мы употребляем в пищу, снижается. Соответственно, ценность одного литра молока возрастает. Поэтому можно ожидать повышение цен на творог, сметану, масло, молоко», - поясняет Татьяна Тарасова.

По словам маркетолога, сезонная история также связана со стоимостью мяса и птицы. Как правило, самые выгодные цены на курицу и говядину – осенью, когда в частных подворьях производится массовый забой скота.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.