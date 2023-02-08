Какие продукты подорожают в ближайшее время в магазинах

В ближайшее время в российских магазинах существенно подорожают продукты. Об этом рассказала представитель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты России Анна Вовк.
«Багет, масло первого отжима, нерафинированный сахар возрастут в цене. Рост цен составит не менее 20%», — отметила Анна в беседе с изданием «МК».
По мнению спикера, подобная ценовая политика связана с уровнем инфляции, который составит не меньше 10%.
Стоит ли сейчас бежать в магазин и скупать всю продуктовую корзину, как это было в пиковые времена коронавируса? (У некоторых до сих пор остались несъеденные запасы гречки). Или же следует понять, что рост цен связан с рядом объективных факторов? Но какие продукты все же могут подорожать? Об этом Teleprogramma.pro рассказала маркетолог Татьяна Тарасова.
Овощи дорожают зимой
По словам эксперта, пиковое подорожание овощей традиционно приходится на зимние месяцы, потому что не сезон. То есть на данный момент местную продукцию, которую мы уже съели или которая не долежала, заменяет импорт. Именно поэтому на прилавке соседствуют картофель за 17 и 52 рубля.
То же самое касается капусты, лука, моркови, тыквы, свеклы. Завезенная продукция стоит дороже, наша - дешевле.
Цены на молоко и мясо – это также сезонная история
«Что касается молочных продуктов, то здесь логика ясна - в зимнее время количество надоев у коров, коз, верблюдов и других животных, чье молоко мы употребляем в пищу, снижается. Соответственно, ценность одного литра молока возрастает. Поэтому можно ожидать повышение цен на творог, сметану, масло, молоко», - поясняет Татьяна Тарасова.
По словам маркетолога, сезонная история также связана со стоимостью мяса и птицы. Как правило, самые выгодные цены на курицу и говядину – осенью, когда в частных подворьях производится массовый забой скота.
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Цены на птицу связаны с сезонностью. Фото: Global Look Press
«Мясо и птица проходят экспертизы и попадают на рынки, составляя конкуренцию фермерской продукции. Цены падают, так как предложение растет, - объясняет Татьяна Тарасова. - Зимой поставлять мясо и птицу могут только крупные производители. Поскольку их меньше, то они получают возможность диктовать условия и ценовую политику».
Вырастут цены на сахар и зерно
Аналитики предрекают повышение цен и на зерно. По словам Татьяны Тарасовой, так как Россия является крупнейшим в мире производителем зерна, нам не стоит переживать из-за дефицита. Рост цен будет незначительным, и связан он с инфляцией. Так, могут подорожать мука, крупы, хлебобулочных изделия.
Одно время в Интернете появлялись массовые мемы о дефиците сахара. Так вот, вероятность его подорожания также высокая, поскольку производители уже сейчас в изделия из прошлогоднего сырья начинают закладывать и расход на будущее сырье. То есть на закупку либо производство сахарной свеклы, объясняет Татьяна Тарасова.
Все зависит от инфляции
Как поясняет эксперт, сейчас сложно сказать, насколько поднимется цена продуктовой корзины, поскольку зачастую моржа продавцов значительно превышает доходность производителей. Это необоснованно, поэтому делать какие-то прогнозы невозможно.
По словам маркетолога, цены на продукты будут зависеть от уровня инфляции.
Цены на сахар могут также повыситься. Фото: Global Look Press
«Мы надеемся на показатели от 3% до 7% в зависимости от позиции. Импортная продукция будет дорожать вместе с ростом доллара, - говорит Татьяна Тарасова. - Сейчас он держится чуть выше 70 рублей, поэтому подорожание может коснуться импортных товаров, которые значительно подешевели, когда американская валюта оценивалась в 60 рублей».
Как объясняет эксперт, в силу того, что таких товаров единицы, рост цен на импорт должен быть незначительным. Но зачастую логика магазинов не поддается аналитике.