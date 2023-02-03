Не только строители: на кого сейчас самый высокий спрос на рынке труда

На рынке труда произошли существенные изменения, и теперь требуются совсем не те специалисты, что еще недавно. По словам эксперта, больше других требуются работники в сфере продаж, а также на строительстве и производстве. Число вакансий для рабочих за прошедший год увеличилось на 69%.
«Лидирующими сферами по числу предложений стали продажи, производство и строительство. За прошедший год в пятерку лидеров также вошла HoReCa, где работодатели активно ищут кандидатов разных уровней подготовки: от шеф-поваров до официантов», — утверждает руководитель по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.
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Кроме того, есть постоянная потребность в поварах и официантах.
«Что касается соискателей, то показатель их интереса в целом по рынку увеличился на 28%. Наибольшим спросом у соискателей пользуются продажи (13%), производственно-сырьевая сфера (12%) и предложения, где не требуется опыт (10%)», — приводит слова Пучкова издание РИАМО.