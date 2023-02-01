Как отличить бэушный телефон от нового: три главных совета адвоката

В последнее время мошенники все чаще стали продавать бывшие в употреблении мобильные телефоны, выдавая их за новые. Покупка может перестать работать уже через пару дней. А самое обидное, что таких ситуаций можно с легкостью избежать. Нужно только проявить внимательность при покупке. Адвокат Анатолий Адамов рассказал порталу Тeleprogramma.pro о том, как не стать жертвой мошенников и не купить старый — восстановленный — телефон под видом нового.

— Анатолий, расскажите нашим читателям: на что обращать внимание при покупке телефона, чтобы продавцы не подсунули старый, восстановленный аппарат?

— Первое, что необходимо сделать, прежде чем оплатить покупку, — внимательно ознакомиться с договором. Как правило, все компании, занимающиеся продажами, предоставляют договор, подробно описывающий характеристики телефона. В одной из строчек договора можно встретить слова «как новый». Это говорит о том, что данный телефон уже был использован. Если он прослужит вам две недели без поломок, то по истечение этого срока вы уже не сможете расторгнуть договор купли-продажи. Недобросовестные продавцы пользуются данной уловкой и обманывают людей.

— Какие еще моменты должны насторожить?

— Важный пункт — цена телефона. Если он стоит хотя бы на полторы-две тысячи меньше, чем такая же модель в магазине, — это повод заподозрить, что он либо не новый, либо был сделан для китайского рынка и на нем просто установлена европейская прошивка.

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И третий момент, который может свидетельствовать о мошенничестве, — коробка. Большинство новых моделей продаются в комплекте с чехлами, а если телефон уже побывал в употреблении, он будет продаваться без чехла. Непорядочные продавцы, правда, могут уложить телефон в коробку и запаять пленку — современные технологии позволяют это сделать практически незаметно, и со стороны кажется, что никто эту коробку еще не открывал. Словом, отнеситесь к покупке серьезно, тогда опасность потратить деньги на некачественный телефон существенно снизится.