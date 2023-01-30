Новый обман на Wildberries: попались даже самые опытные

Мошенники начали применять новый вид обмана по отношению к продавцам, которые выставляют товар на платформе Wildberries. Они обращаются к продавцам с просьбой допустить их в личный кабинет, и продавцы часто соглашаются, потому что преступники называют себя «экспертами-консультантами» и обещают, получив доступ к конфиденциальной информации, проанализировать данные и помочь увеличить продажи. Однако сразу после доступа в личный кабинет мошенники скупают все товары продавца по самой низкой цене. Таким образом, бизнесмены теряют и товар, и деньги.

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