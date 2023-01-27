Запугивания и внезапные ночные звонки: кто придет на смену коллекторским агентствам

Депутаты Госдумы предложили запретить деятельность коллекторских агентств в России. Многие россияне поддерживают этот законопроект, надеясь, что им спишут имеющиеся долги и кредиты. Так ли это?

Не секрет, что в настоящее время большинство коллекторов действуют незаконными и почти криминальными методами: запугивают должников, часто звонят ночью, оповещают о задолженности родственников и коллег.

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Однако не стоит надеяться, что с исчезновением коллекторских агентств можно будет вздохнуть свободнее: на место легальных коллекторов, вероятнее всего, придут нелегальные, методы которых будут еще дальше от законных. Если сегодня агентства хотя бы частично придерживаются законов, то «черные коллекторы» вряд ли будут отказываться от таких способов выбивания долгов, как подстерегание «клиентов» в подъездах и неожиданные ночные визиты домой. По материалам издания РИАМО.