Как не потерять деньги, если вы сказали мошенникам подтверждающий код из СМС

В последнее время участились случаи, когда мошенники, представляясь по телефону сотрудниками безопасности, выведывают у доверчивых граждан секретную личную информацию и снимают с их счетов деньги. Обычно расчет делается на неожиданность и растерянность: если звонок застал врасплох, даже вполне адекватный и опытный человек может озвучить, например, подтверждающий код из СМС.
Что делать в таком случае, как спасти свои деньги? Зампредседателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов объясняет: если действовать быстро, можно успеть раньше мошенников.
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«Можно попытаться подать заявление в банк в течение одного рабочего дня после того, как произошло неправомерное списание. Однако вероятность успеха при этом крайне невысока, чаще всего от банков приходят отказы. Придется подавать заявление в суд, а потом даже кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, который тоже клиентам отказывает. Ведь банковские юристы не зря свой хлеб едят», — приводит слова специалиста издание «РИАМО».