Как не потерять деньги, если вы сказали мошенникам подтверждающий код из СМС

В последнее время участились случаи, когда мошенники, представляясь по телефону сотрудниками безопасности, выведывают у доверчивых граждан секретную личную информацию и снимают с их счетов деньги. Обычно расчет делается на неожиданность и растерянность: если звонок застал врасплох, даже вполне адекватный и опытный человек может озвучить, например, подтверждающий код из СМС.

Что делать в таком случае, как спасти свои деньги? Зампредседателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов объясняет: если действовать быстро, можно успеть раньше мошенников.

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