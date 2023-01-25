Стало известно, где студенты без опыта могут найти подработку

Многие студенты были бы не прочь подрабатывать в свободное от занятий время, но не очень хорошо понимают, где искать работу. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова советует обратить внимание на специальные сайты, а также на разделы сайтов компаний, ищущих работников. Кроме того, объявления о найме могут располагаться на доске объявлений в учебном заведении. Наконец, услуги по поиску работы предоставляют центры занятости:

«Центр занятости населения — тоже одно из мест притяжения не только тех, кто потерял работу, но и множества студентов, молодых людей, которые желают трудоустроиться, со специальностью и без нее».

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Специалист добавила, что не стоит пренебрегать и такой возможностью, как расспросы знакомых.