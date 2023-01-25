На сколько поднимут зарплату бюджетникам в ближайшее время

В конце ноября президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать зарплаты бюджетникам в январе 2023 года.
По словам главы государства, в этом году россияне столкнулись с инфляцией. Цены на все товары и услуги заметно выросли.
Кроме того, в ноябре министр финансов Антон Силуанов обещал, что зарплаты работников бюджетной сферы вырастут на 8%.
Меж тем первый месяц года подходит к концу, а хороших новостей пока нет.
Ждать ли учителям, врачам и другим представителям социальной сферы финансовой поддержки в ближайшее время? И о каких цифрах может идти речь? Об этом Teleprogramma.pro рассказала финансовый аналитик Алена Селиванова.
«Повышение зарплат бюджетникам имеет аналогичные корни, что и повышение пенсий. Они индексируются в зависимости от уровня инфляции. Поэтому, какая бы тяжелая ситуация ни была в стране, зарплаты проиндексируют, - поясняет Алена Селиванова. - Обещанные министром финансов 8 % в любом случае добавят, даже если об этом повышении не будут трубить на каждом шагу».
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Когда ждать повышения зарплат врачам и учителям? Фото: Global Look Press
По словам эксперта, как показывает практика, повышение зарплат бюджетникам зависит от уровня инфляции. Например, в более стабильные годы, том же 2021 году, увеличение составило до 6%, а в 2022 году, когда уровень санкционного давления, был достаточно высоким - до 8%. В 2023-м тенденция сохраняется.
«Не исключено, что в 2023 году повышение будет происходить не единовременно, а в несколько этапов. Это делается для того, чтобы снизить нагрузку на российский бюджет. Я не уверяю, что так будет, но такую вероятность мы можем предполагать», - резюмировала Алена Селиванова.