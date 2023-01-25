На сколько поднимут зарплату бюджетникам в ближайшее время

В конце ноября президент России Владимир Путин поручил правительству проиндексировать зарплаты бюджетникам в январе 2023 года.

По словам главы государства, в этом году россияне столкнулись с инфляцией. Цены на все товары и услуги заметно выросли.

Кроме того, в ноябре министр финансов Антон Силуанов обещал, что зарплаты работников бюджетной сферы вырастут на 8%.

Меж тем первый месяц года подходит к концу, а хороших новостей пока нет.

Ждать ли учителям, врачам и другим представителям социальной сферы финансовой поддержки в ближайшее время? И о каких цифрах может идти речь? Об этом Teleprogramma.pro рассказала финансовый аналитик Алена Селиванова.