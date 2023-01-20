Коллекторам запретят «выбивать» долги из россиян

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли законопроект, запрещающий работу в России коллекторских агентств. Авторы проекта предлагают запретить деятельность организаций, которые занимаются возвратом просроченных долгов.

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Кроме того, предполагается вообще запретить кредиторам вовлекать в решение вопросов с должниками третьих лиц. Таким образом депутаты стремятся защитить права граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT.