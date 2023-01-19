Долги по ЖКХ могут просто списать: объяснение юриста

Любому гражданину России могут списать долги, накопившиеся за услуги ЖКХ и капитальный ремонт. Рассчитывать на это могут, впрочем, не все. Юрист Иващенко объяснила:

«Россияне могут списать долги за ЖКХ и капремонт за истечением срока исковой давности».

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Согласно законодательству, срок исковой давности составляет три года. Надо сказать, подобное встречается нечасто: все-таки большинство россиян предпочитают оплачивать услуги ЖКХ вовремя, чтобы не накопить долги. По материалам издания РИА ФАН.



