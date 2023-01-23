Найден способ помочь россиянам, которых выселяют из-за долгов по ипотеке

Недавно представители Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, запрещающий в течение двух лет выселять россиян из ипотечной квартиры, если это их единственное жилье. Ранее с такой инициативой выступали депутаты партии «Новые люди».
Партийцы предложили ввести отсрочку после вступления в силу решения суда о взыскании жилья у должников сроком на два года. В качестве аргумента депутаты отметили, что на сегодняшний день ипотека является чуть ли не единственной возможностью приобрести собственную квартиру для многих россиян.
Кроме того, авторы законопроекта предложили увеличить срок просрочки оплаты по ипотечному договору до одного года. Сегодня же он составляет более трех месяцев.
Однако профильные комитеты Госдумы и правительства России не одобрили документ, мотивировав это тем, что принятие закона может лишь привести к росту долгов заемщиков и лишить их мотивации вовремя платить за жилье.
Имеет ли такой законопроект право на жизнь? И как можно помочь должникам, попавшим в ипотечную кабалу?
С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к уполномоченной по правам ребёнка в республике Татарстан, лидеру общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирине Волынец. По долгу службы Ирина часто сталкивается с семьями, потерявшими возможность выплачивать ипотечный кредит или же накопивших огромные долги за «коммуналку».
Ирина Волынец в программе канала ОТР «Отражение»
«На самом деле это очень большая проблема, связанная и с задолженностью по ипотеке, и с выселением людей за неуплату ЖКУ. Речь в том числе идет и об отключении энергии и тепла. Семьи в России оказываются в сложной жизненной ситуации в силу ряда обстоятельств. Они могут сталкиваться как с системными проблемами, так и с теми, которые возникли только что, - объясняет Ирина.
Если мы говорим о коммунальных платежах, то здесь очень быстро набегают пени. Как говорится, стоит только споткнуться, и семья практически сразу теряет свое жилье. А если «коммуналка« и ипотека идут в одной связке, то все наваливается, как снежный ком.
Но в то же время, если мы не будем соблюдать все правила, которые сложились на рынке, то это не улучшит положение.
Проблемы с выселением начинаются тогда, когда квартира выступает в качестве залога, своеобразного финансового инструмента. И ответ профильного комитета Госдумы в сложившейся системе логичен. Непонятно, какая механика действует в случае, если семьи нужно оставить на два года, а может, и дольше, потому что не все могут решить свои проблемы за этот срок и найти другое жилье.
- А что же в таком случае делать?
- Каким я вижу решение этого вопроса? У нас в регионах есть так называемый маневренный жилой фонд. И за счет этого фонда без предоставления жилья в собственность, а на условиях социального найма, когда, по сути, нужно оплачивать только «коммуналку», а это небольшие деньги, можно решить эту проблему.
То есть жилье остается государственным, но люди могут в нем жить. Однако я знаю, что существует проблема с дефицитом этого маневренного фонда. Здесь обязательно должны подключаться органы опеки, но не с позиции какого-то контроля и карательных мер, а именно с точки зрения помощи.
Должны вносить свою лепту социальные службы по взаимодействию с этими семьями. Людям нужно помочь не оказаться на улице, потому что в этом случае семья идет либо по сценарию маргинализации, либо же детей отнимают у родителей и направляют в детское сиротское учреждение, что тоже недопустимо.
Возможно, таким гражданам нужна комплексная реабилитация, включающая в себя не только предоставление жилья, но и решение других вопросов. Поэтому необходимо создавать механизмы, при которых этот маневренный фонд будет только увеличиваться. Тем более у нас сейчас строится много жилья, которое застройщики даже не могут продать, и оно простаивает годами.
Поэтому в таком случае государство либо его выкупает, либо берет в аренду на условиях застройщиков, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы оплачивалась хотя бы «коммуналка».
- А если бы рассмотреть предложение, при котором государство помогало бы выплачивать гражданам долг по ипотеке какое-то время, но сами граждане платили бы за коммунальные услуги на условиях соцнайма, не выселяясь из своих квартир?
- Это было бы очень круто, но при таких условиях семье нужна большая поддержка. Но не только в том случае, если их просто взяли и выселили. Предположим, должникам вернут те деньги, которые они уже выплачивали раньше. Допустим, у семьи забрали жилье, а те деньги, которые они платили с каким-то удержанием, возвратят обратно. А что дальше?
Уже цены меняются, недвижимость очень дорожает. И семья на эти деньги должна будет либо снимать жилье, либо искать какие-то другие варианты. А если брать новую ипотеку, то получится, что они же заплатили проценты за эту «расссрочку» и потеряли деньги.
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Ирина Волынец в программе канала ОТР «Отражение»
- И ипотеку им, наверное, уже не дадут. Единственным выходом будет купить домик в деревне…
- Сегодня жилищный вопрос остается самым острым для большого количества наших российских семей. Отсюда вытекают и проблемы с демографией, потому что детям негде жить.
Когда людям кажется, что они решили вопрос, потом выясняется, что это не так. А это влечет за собой ухудшение качества жизни семей, браки распадаются, страдают дети.
Поэтому необходимо прорабатывать комплекс мер поддержки семей и решения жилищного вопроса на самом высоком уровне. Причем здесь нужно больше смотреть в сторону расширения государственного жилья, с предоставлением квартир по соцнайму. Это цивилизованное решение вопроса.
По крайней мере, когда люди живут и знают, что их никуда не выгонят, что есть крыша над головой, это дает им уверенность в завтрашнем дне и комфорт сегодня. Потому что нас долго приучали к тому, что жить нужно уже сейчас, а не в каком-то далеком светлом будущем. И в принципе это очевидный факт.
Как уполномоченный по правам ребенка я достаточно часто сталкиваюсь с проблемой, когда семья лишается жилья – и ипотечного, и из-за неуплаты за коммунальные услуги. Отключение электричества и тепла в домах – это тоже очень тревожно, и эта тенденция только усиливается. Поэтому по всем вышеперечисленным вопросам нужно принимать срочные меры.