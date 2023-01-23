Найден способ помочь россиянам, которых выселяют из-за долгов по ипотеке

«На самом деле это очень большая проблема, связанная и с задолженностью по ипотеке, и с выселением людей за неуплату ЖКУ. Речь в том числе идет и об отключении энергии и тепла. Семьи в России оказываются в сложной жизненной ситуации в силу ряда обстоятельств. Они могут сталкиваться как с системными проблемами, так и с теми, которые возникли только что, - объясняет Ирина.

Если мы говорим о коммунальных платежах, то здесь очень быстро набегают пени. Как говорится, стоит только споткнуться, и семья практически сразу теряет свое жилье. А если «коммуналка« и ипотека идут в одной связке, то все наваливается, как снежный ком.

Но в то же время, если мы не будем соблюдать все правила, которые сложились на рынке, то это не улучшит положение.

Проблемы с выселением начинаются тогда, когда квартира выступает в качестве залога, своеобразного финансового инструмента. И ответ профильного комитета Госдумы в сложившейся системе логичен. Непонятно, какая механика действует в случае, если семьи нужно оставить на два года, а может, и дольше, потому что не все могут решить свои проблемы за этот срок и найти другое жилье.

- А что же в таком случае делать?

- Каким я вижу решение этого вопроса? У нас в регионах есть так называемый маневренный жилой фонд. И за счет этого фонда без предоставления жилья в собственность, а на условиях социального найма, когда, по сути, нужно оплачивать только «коммуналку», а это небольшие деньги, можно решить эту проблему.

То есть жилье остается государственным, но люди могут в нем жить. Однако я знаю, что существует проблема с дефицитом этого маневренного фонда. Здесь обязательно должны подключаться органы опеки, но не с позиции какого-то контроля и карательных мер, а именно с точки зрения помощи.

Должны вносить свою лепту социальные службы по взаимодействию с этими семьями. Людям нужно помочь не оказаться на улице, потому что в этом случае семья идет либо по сценарию маргинализации, либо же детей отнимают у родителей и направляют в детское сиротское учреждение, что тоже недопустимо.

Возможно, таким гражданам нужна комплексная реабилитация, включающая в себя не только предоставление жилья, но и решение других вопросов. Поэтому необходимо создавать механизмы, при которых этот маневренный фонд будет только увеличиваться. Тем более у нас сейчас строится много жилья, которое застройщики даже не могут продать, и оно простаивает годами.

Поэтому в таком случае государство либо его выкупает, либо берет в аренду на условиях застройщиков, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы оплачивалась хотя бы «коммуналка».