Могут ли в России отменить пенсии навсегда

Ученые академии народного хозяйства предложили отобрать у работающих пенсионеров пенсии, если их официальная зарплата превышает определенный предел.
Может быть, скоро в нашей стране вообще исчезнет институт пенсий по старости? И пенсии полностью отменят – с тем, чтобы люди сами обеспечивали себе накопления «на старость», откладывали заработанное, рассчитывали на помощь детей и внуков?
Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, объяснил, откуда берутся подобные предложения и стоит ли опасаться их внедрения.
- Александр Львович, по-вашему, могут ли наши пенсионеры вообще лишиться пенсий? И когда это произойдет – если вообще произойдет?
- Начнем с того, что обязательство государства обеспечивать своих граждан пенсиями записано в Конституции. Там подробно раскрыт весь смысл системы пенсионного обеспечения, которая построена на принципах социального страхования и солидарности. То есть для того, чтобы отменить пенсии, нужно поменять Конституцию. Понятно, что этого не произойдет. Это – первое.
Фото: Global Look Press
Второе. Наше законодательство, в частности, Конституция, запрещает дискриминацию. Запрет получать пенсию тем, у кого большая зарплата, - это именно проявление дискриминации, и вряд ли что-то подобное будет реализовано.
Тем более, что количество людей, которые у нас получают достойную заработную плату и могут рассчитывать на достаточно большую пенсию, - невелико. Большинство граждан получают сравнительно небольшую заработную плату, а тех, кто зарабатывает, например, 500 тысяч рублей в месяц, не так уж много.
- То есть предложение отобрать пенсию у работающих пенсионеров вряд ли будет принято?
- Думаю, такого не произойдет. Я вообще считаю такой подход крайне неправильным. Мы уже слышали предложения по поводу повышения пенсионного возраста, по поводу ликвидации пенсий, построенных на принципе социального страхования, и перехода на пособия…
Надо понимать, что все эти предложения – калька с зарубежных систем. Откуда, например, взялось последнее предложение? За рубежом существует правило: либо ты уходишь на пенсию и получаешь пенсионные выплаты, либо ты продолжаешь работать и не получаешь пенсию.
Фото: Global Look Press
- Но ведь наши зарплаты и пенсии намного ниже, чем за границей!
- Правильно. Если бы у нас были такие же заработные платы, как за рубежом, и такие же пенсии, то можно было бы рассчитывать на достойный уровень жизни, а не на жизнь впроголодь. У нас сложилась ситуация, когда государство изначально не в состоянии было обеспечить достойный уровень пенсии в силу того, что на рынке труда у нас присутствуют низкие заработные платы.
То есть корень всех проблем – в особенностях рынка труда. Низкие зарплаты формировали низкие пенсии. Выжить на эти деньги пенсионеры не могли. Поэтому вынуждены были продолжать работать, чтобы выжить. И на сегодняшний день все остается по-прежнему, ситуация не изменилась.
Но в современном мире добавилась еще одна проблема: дефицит кадров. И попытка таким образом отрегулировать баланс пенсионного фонда приведет к тому, что граждане уйдут в теневой сектор, а экономия при этом будет копеечная. Зато возникнут политические риски и проблемы: граждане будут возмущены действиями властей.
Фото: Global Look Press
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Еще раз подчеркну: сейчас основная проблема – как раз удержание на рынке труда пенсионеров. В силу того, что реальные доходы населения в последние годы падали, реализация подобных предложений приведет только к одному: объем потребления сократится, экономика испытает шок.
Только представьте себе, что случится, если внедрить такое предложение уже завтра. Доходы работающих пенсионеров (их у нас 8,1 миллионов человек) от пенсий составляет 1,7 триллионов рублей в год.
Если лишить их этих доходов, - это сразу же обрушит потребительский рынок. Работодатели вынуждены будут сокращать оплату труда, а значит, сократятся доходы пенсионного фонда, увеличится и бедность и, как следствие, расходы государства на социальные пособия. Словом, никто в нашей стране не отберет у пенсионеров их законные выплаты. Об этом можно не беспокоиться.