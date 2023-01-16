Могут ли в России отменить пенсии навсегда

Ученые академии народного хозяйства предложили отобрать у работающих пенсионеров пенсии, если их официальная зарплата превышает определенный предел.

Может быть, скоро в нашей стране вообще исчезнет институт пенсий по старости? И пенсии полностью отменят – с тем, чтобы люди сами обеспечивали себе накопления «на старость», откладывали заработанное, рассчитывали на помощь детей и внуков?

Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, объяснил, откуда берутся подобные предложения и стоит ли опасаться их внедрения.

- Александр Львович, по-вашему, могут ли наши пенсионеры вообще лишиться пенсий? И когда это произойдет – если вообще произойдет?

- Начнем с того, что обязательство государства обеспечивать своих граждан пенсиями записано в Конституции. Там подробно раскрыт весь смысл системы пенсионного обеспечения, которая построена на принципах социального страхования и солидарности. То есть для того, чтобы отменить пенсии, нужно поменять Конституцию. Понятно, что этого не произойдет. Это – первое.

