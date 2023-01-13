Подростки смогут работать с 14 лет

Фото: Global Look Press

 Фото: Global Look Press

Уже в феврале в Трудовой кодекс могут внести соответствующие поправки.

Депутаты Госдумы планируют внести поправки в Трудовой кодекс РФ, в котором регулируются вопросы трудоустройства граждан в возрасте до 18 лет. Новшества могут быть введены уже в феврале этого года.

Если поправки примут, то 14-летние подростки смогут самостоятельно устраиваться на работу, им понадобится только письменное согласие одного из родителей.

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Как показывают соцопросы, очень многие старшеклассники не отказались бы от подработки, однако часто их попытки трудоустроиться терпят поражение, потому что работодатели опасаются нарушить закон, сообщает телеканал «360».

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