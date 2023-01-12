Чтобы не переплачивать: в России предложили запретить банкам «молча» включать страховку в тело кредита

Защитники прав потребителей предлагают запретить банкам включать страховку в тело потребительского кредита без предоставления заемщикам альтернативного способа ее оплаты. Кредитные организации успешно продолжают «втихую» навязывать клиентам страховые полисы. Об этом говорится в исследовании «Международной конфедерации обществ потребителей». В октябре-декабре 2022 года данная структура провела мониторинг по методу «тайного покупателя» в московских отделениях десяти крупных банков.

«Распространена практика, когда сотрудники банков не предупреждают потребителей о том, что страховка необязательна и от нее можно отказаться, а по умолчанию делают расчет кредита с учетом дорогостоящей страховки. Важной проблемой является практика банков по включению стоимости страхования в тело кредита, что ведет к его значительному удорожанию, поскольку на стоимость полиса начисляются проценты. Как показал мониторинг, ни один из банков, в которых удалось получить консультацию, не дает возможности потребителю заплатить за страховой продукт из собственных средств», — цитирует текст исследования ТАСС.

Авторы документа предложили Банку России ввести запрет на непредоставление потребителям права выбрать самим способ приобретения страховки.

А также обязать банки информировать потребителей о диапазоне ставок по кредиту, так как в ходе исследования выяснилось, что сотрудники финансовых организаций во время консультации сообщают потребителям, что размер ставки определяется в индивидуальном порядке, не называя всего диапазона и условий получения более низкой ставки.