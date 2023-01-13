На сколько процентов может вырасти ставка по ипотеке в 2023 году: прогноз эксперта

Год начался с не очень приятной новости для тех, кто собирается покупать собственное жилье, рассчитывая на ипотечный кредит. Сбербанк повысил ставку по ипотеке.

С 10 января ипотечная ставка на квартиры в новостройках и вторичном рынке жилья увеличилась на 0, 5% и теперь начинаются у Сбера с 10,9% годовых. И, вероятнее всего, эстафету продолжат и другие банки.

Как этот фактор повлияет на стоимость жилья? И насколько еще может вырасти ипотечная ставка? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к президенту Международной академии ипотеки и недвижимости Ирине Радченко.

По словам эксперта, увеличение ипотечной ставки связано с ростом инфляции, которая в прошлом году составила 12, 5%.

«Ключевая ставка у нас — 7,5%, а ипотечная — 10,75%. Эльвира Набиуллина — сторонник того, чтобы контролировать инфляцию, обуздать ее. А сейчас она идет немного вразрез со своей идеей.

В России два-три года назад был период, когда инфляция составляла 4,5%. И ключевая ставка тоже была примерно 4,5%. Это был рекорд за всю постсоветскую историю», — говорит Ирина Радченко.