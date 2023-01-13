На сколько процентов может вырасти ставка по ипотеке в 2023 году: прогноз эксперта

Год начался с не очень приятной новости для тех, кто собирается покупать собственное жилье, рассчитывая на ипотечный кредит. Сбербанк повысил ставку по ипотеке.
С 10 января ипотечная ставка на квартиры в новостройках и вторичном рынке жилья увеличилась на 0, 5% и теперь начинаются у Сбера с 10,9% годовых. И, вероятнее всего, эстафету продолжат и другие банки.
Как этот фактор повлияет на стоимость жилья? И насколько еще может вырасти ипотечная ставка? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к президенту Международной академии ипотеки и недвижимости Ирине Радченко.
По словам эксперта, увеличение ипотечной ставки связано с ростом инфляции, которая в прошлом году составила 12, 5%.
«Ключевая ставка у нас — 7,5%, а ипотечная — 10,75%. Эльвира Набиуллина — сторонник того, чтобы контролировать инфляцию, обуздать ее. А сейчас она идет немного вразрез со своей идеей.
В России два-три года назад был период, когда инфляция составляла 4,5%. И ключевая ставка тоже была примерно 4,5%. Это был рекорд за всю постсоветскую историю», — говорит Ирина Радченко.
«Сейчас большая инфляция наблюдается и в Америке, и в Европе. Центральные банки там тоже повышают ключевую ставку. А вслед за этим увеличивается и стоимость кредита. Это такая аксиома: при большой инфляции не может быть дешевых кредитов».
Ирина Радченко в программе канала «ОТР» «Отражение»
— Получается, что государство из своего бюджета должно покрывать эту разницу?
— Да.
— Но не хочет этого делать?
— Естественно, не хочет. Но и при дефиците бюджета у государства нет на это денег. Но противостояние между инфляцией и ключевой ставкой не может продолжаться долго, и, скорее всего, ставка будет повышаться. И вполне естественно, что банки будут перекладывать это на заемщиков.
Пополнять дефицит бюджета — на это тоже особо нет резервов. Зарубежные партнеры не дают России кредитов, нефть дешевеет, и, вероятно, произойдет девальвация рубля. Рубль обвалился на 15 % уже в середине декабря. И, к сожалению, это тоже будет давить на инфляцию, а инфляция — на ключевую ставку.
Мой прогноз: в этом году ожидается двузначная ставка по ипотеке: 10,75%, 11%. Возможно, цифра может вырасти до 13%.
— А что на счет стоимости квадратных метров?
— Больше аргументов за то, что стоимость квадратного метра будет снижаться, потому что бум на рынке недвижимости повлек за собой чуть ли не 50-процентный рост цен. А доходы граждан падали. И таким образом возник разрыв между возможностью россиян платить и потребностями застройщиков, которые взвинчивают цены.
У нас нет платежеспособного спроса, большой поток денег граждане выводили за рубеж. (Только в июне россияне перевели на счета иностранных банков 266,1 млрд рублей или 4,65 млрд долларов. — Прим. ред). Инвесторы и спекулянты уходят из России.
А еще в России большая затоваренность. В этом году мы побили рекорд, построив сто миллионов квадратных метров. При этом почти 60% жилья не распродано.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Какова будет стоимость квадратного метра жилья. Фото: Global Look Press
И вот эти все факторы говорят о том, что цены должны падать. Но есть один фактор. Если опять прилетит «черный лебедь», как это было в марте, то резкая девальвация рубля на некоторое время способна оживить покупательский спрос.
И россияне, у которых есть накопления, о них вспомнят. При резкой девальвации рубля мы снова увидим, как из банковских хранилищ выкатываются целые тележки рублей в котлован, как это было в марте. Деньги будут вкладываться в строительство, во вторичный рынок.
То есть такие спорадические всплески повышения цен, конечно, возможны. Но в целом тренд — на снижение.
Как только девальвация успокоится, цены должны вернуться к тем своим значениям, которые были до ковида. Но если доходы граждан вырастут, то цены могут восстановиться и идти вверх.
И приведу еще один пример. Знаете, за что сейчас «топят» риэлторы? Они говорят, что те, кто идут сейчас в зону СВО, якобы получают большие деньжищи, в том числе и «похоронные». И благосостояние жителей деревень и маленьких городов резко увеличилось.
Поэтому если в небольшом городке произойдет всплеск цен на недвижимость, значит, там живет большое количество семей – участников СВО, либо же приходят похоронки. Насколько долгосрочен такой доход, это другой вопрос.
В общем, я назвала вам все факторы.