Куда вкладывать наличные рубли: несколько неожиданных вариантов

Еще недавно большинство россиян старалось переводить свои сбережения в доллары и евро. Сегодня ситуация изменилась. По мнению аналитиков, если человек живет в России – то и сбережения стоит хранить в национальной валюте, то есть в рублях.

«Существует общее правило: хранить средства имеет смысл в той валюте, в которой их позже предполагается тратить. Это значит, что решение о валюте сбережений каждый принимает индивидуально, исходя из вводных. Универсального ответа здесь нет», – советует аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.