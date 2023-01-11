Куда вкладывать наличные рубли: несколько неожиданных вариантов

Еще недавно большинство россиян старалось переводить свои сбережения в доллары и евро. Сегодня ситуация изменилась. По мнению аналитиков, если человек живет в России – то и сбережения стоит хранить в национальной валюте, то есть в рублях.
«Существует общее правило: хранить средства имеет смысл в той валюте, в которой их позже предполагается тратить. Это значит, что решение о валюте сбережений каждый принимает индивидуально, исходя из вводных. Универсального ответа здесь нет», – советует аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
С другой стороны, сейчас сложилась благоприятная ситуация для приобретения иностранной валюты.
«Для того чтобы не прогадать, можно составить валютную корзину. 50% инвестиций вложить в доллары и по 25% – в евро и юани. Такая корзина будет относительно нейтрально реагировать на изменения между соотношениями курсов этих валют», - говорит инвестиционный советник Станислав Розинов.
Но, разумеется, окончательное решение каждый принимает сам, подчеркивает издание «РИАМО».