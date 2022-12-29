Шок: до каких пор будет дешеветь рубль — прогноз аналитика

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Эксперт призывает не ждать скорого улучшения ситуации.

Ожидается, что курс рубля продолжит снижаться вплоть до августа следующего года. Об этом сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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«Мы прогнозировали ослабление рубля к концу текущего года, однако его масштабы заметно превзошли наши ожидания. В связи с этим наш базовый прогноз предполагает уже весьма умеренное снижение рубля к доллару, евро и юаню к концу 2023 года до 74, 78,4 и 10,6 соответственно.

Мы полагаем, что рубль будет небыстро, но последовательно дешеветь примерно до августа, после чего его курс стабилизируется», — заявил эксперт в интервью изданию РИАМО.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Мы прогнозировали ослабление рубля к концу текущего года, однако его масштабы заметно превзошли наши ожидания. В связи с этим наш базовый прогноз предполагает уже весьма умеренное снижение рубля к доллару, евро и юаню к концу 2023 года до 74, 78,4 и 10,6 соответственно.

Мы полагаем, что рубль будет небыстро, но последовательно дешеветь примерно до августа, после чего его курс стабилизируется», — заявил эксперт в интервью изданию РИАМО.

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