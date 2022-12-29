Шок: до каких пор будет дешеветь рубль — прогноз аналитика

Ожидается, что курс рубля продолжит снижаться вплоть до августа следующего года. Об этом сообщил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

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«Мы прогнозировали ослабление рубля к концу текущего года, однако его масштабы заметно превзошли наши ожидания. В связи с этим наш базовый прогноз предполагает уже весьма умеренное снижение рубля к доллару, евро и юаню к концу 2023 года до 74, 78,4 и 10,6 соответственно.

Мы полагаем, что рубль будет небыстро, но последовательно дешеветь примерно до августа, после чего его курс стабилизируется», — заявил эксперт в интервью изданию РИАМО.