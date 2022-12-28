Стало известно, где в России самый дорогой и самый дешевый оливье

Разница между стоимостью салата оливье в Белгородской области и на Чукотке огромна: цены на ингредиенты отличаются более чем в два раза. Для расчетов взяли стандартный набор продуктов: 4 яйца, 4 соленых огурца, по 400 граммов зеленого горошка и картофеля, 500 г вареной колбасы, 120 г вареной моркови и 250 г майонеза.

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Дешевле всех могут приготовить оливье жители Белгородской области: салат обойдется им в 400,2 рубля. А больше всего денег придется выложить в Чукотском автономном округе: 994,6 рубля. В Московской области на оливье с колбасой придется потратить 565,9 рубля, сообщает телеканал «360».