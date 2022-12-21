Как отличить настоящую красную икру от подделки: 3 верных способа

Пресс-служба «Роскачества» назвала главные признаки, по которым даже неопытный потребитель может отличить подлинную икру от суррогата. Первый признак – в настоящих икринках можно увидеть «зародыш».

«Если присмотреться, в натуральной икринке виден зародыш — небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на «глазок», - объяснили специалисты.

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Второй признак – форма: натуральные икринки не будут идеально-круглыми, они могут быть овальными, деформированными и даже сдвоенными. Наконец, поддельная икра отличается неестественно-ярким цветом – желтым или красным. По материалам телеканала «360».