Можно остаться без тринадцатой зарплаты: предостерегает юрист

Чтобы получить тринадцатую зарплату, не стоит увольняться с работы перед Новым годом. Юрист Александр Южалин объяснил: закон един для всех, и гарантии относительно зарплаты, надбавок, компенсаций за неиспользованный отпуск полагаются абсолютно всем сотрудникам, независимо от даты увольнения.

А вот с премиями дело обстоит иначе: когда выдавать людям тринадцатую зарплату, решает руководство компании.

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«Часто для ее получения необходимо проработать в компании весь календарный год», - сказал Южалин в комментарии.

Следовательно, чтобы получить все выплаты, нужно дождаться окончания календарного года и уволиться не раньше января, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».