Стало известно, какую валюту надо срочно покупать

Курс евро в настоящее время продолжает расти по отношению к американской валюте. Но, несмотря на это, специалисты рекомендуют отдать предпочтение именно доллару. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов уверен, что позднее можно будет вернуться и к евро: после того, как международная обстановка стабилизируется.
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«В целом, на данном этапе между евро и долларом лучше выбирать доллар… Евро, вероятно, будет находиться в коридоре 1,05-1,07 доллара за евро или около 70-73 рублей за евро», - приводит слова эксперта издание «РИАМО».