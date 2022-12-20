Грядут перемены! Wildberries может вытеснить торговые центры

Мы давно привыкли к Wildberries и другим интернет-площадкам. Это удобно: не нужно тратить время, нервы, бензин, чтобы ездить по магазинам. Неужели эпоха гигантских торговых центров закончилась, и скоро их окончательно вытеснят онлайн-магазины? Исчезнут ли со временем «Ашан», «Магнит», Леруа Мерлен и прочие ТЦ?
На вопросы Тeleprogramma.pro ответил Арсен Даллакян, маркетолог, эксперт в психологии поведения потребителей.
- Арсен, правда ли, что скоро торговые центры исчезнут, и их полностью заменят интернет-магазины?
- О том, что эпоха торгово-развлекательных центров закончилась, мы, маркетологи, говорили еще 5-6 лет назад. До пандемии, до ухода брендов уже существовал глобальный тренд – переход от потребления продуктов к потреблению опыта.
- Что это значит?
- Наиболее ценным фактором, который покупает клиент, становится не сам материальный продукт, сколько опыт от взаимодействия с компанией. И если компания не в состоянии с помощью реальных магазинов создать уникальный опыт проживания, клиент всегда будет выбирать онлайн-решение. Это глобальный тренд. Он вызван цифровизацией всей предпринимательской деятельности и жизни человека в целом.
Кинотеатр в ТРК. Фото: Global Look Press
- Наверное, пандемия и самоизоляция еще сильнее подтолкнули людей к тому, чтобы выбирать онлайн-торговые площадки…
- Пандемия коронавируса и дальнейшие события только ускорили уход брендов из России. Но тренд был очевиден. И сегодня мы с уверенностью говорим: торгово-развлекательные центры перестанут быть торговыми, они останутся развлекательными.
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- То есть уйдут магазины, но останутся рестораны, катки и кинотеатры?
- Да. Там появятся и новые услуги, которые обеспечивают человеку необычные впечатления. Спортзалы, кинотеатры, может быть – театры. Арт-пространства, спортивные пространства, детские пространства…
То есть они превратятся в место, где человек сможет прожить какой-то новый опыт, который он не может получить ни на работе, ни дома. Успех развлекательных центров будет зависеть от того, насколько хватит фантазии и предпринимательского мышления у тех, кто будет заниматься их развитием, кто будет придумывать новые способы развлечь жителей больших городов.