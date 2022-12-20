Грядут перемены! Wildberries может вытеснить торговые центры

Мы давно привыкли к Wildberries и другим интернет-площадкам. Это удобно: не нужно тратить время, нервы, бензин, чтобы ездить по магазинам. Неужели эпоха гигантских торговых центров закончилась, и скоро их окончательно вытеснят онлайн-магазины? Исчезнут ли со временем «Ашан», «Магнит», Леруа Мерлен и прочие ТЦ?

На вопросы Тeleprogramma.pro ответил Арсен Даллакян, маркетолог, эксперт в психологии поведения потребителей.

- Арсен, правда ли, что скоро торговые центры исчезнут, и их полностью заменят интернет-магазины?

- О том, что эпоха торгово-развлекательных центров закончилась, мы, маркетологи, говорили еще 5-6 лет назад. До пандемии, до ухода брендов уже существовал глобальный тренд – переход от потребления продуктов к потреблению опыта.

- Что это значит?

- Наиболее ценным фактором, который покупает клиент, становится не сам материальный продукт, сколько опыт от взаимодействия с компанией. И если компания не в состоянии с помощью реальных магазинов создать уникальный опыт проживания, клиент всегда будет выбирать онлайн-решение. Это глобальный тренд. Он вызван цифровизацией всей предпринимательской деятельности и жизни человека в целом.

