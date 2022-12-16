Адвокат дал совет: как избежать вызова полиции и санкций, если нечем заплатить в ресторане

Такое может случиться с каждым — когда нечем расплатиться по счету в ресторане. Эта затруднительная ситуация много раз обыгрывалась в фильмах — по больше части комедийных. Но как поступить, если это происходит в реальности? Не стоит паниковать: есть вполне достойные варианты.

«Людям, не замышляющим противоправные действия и попавшим в столь затруднительную ситуацию случайно, в частности, забыл деньги, карту, сел мобильный телефон, можно посоветовать договориться с руководителем заведения об отсрочке оплаты», — объяснил член коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков.