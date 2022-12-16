Адвокат дал совет: как избежать вызова полиции и санкций, если нечем заплатить в ресторане

Такое может случиться с каждым — когда нечем расплатиться по счету в ресторане. Эта затруднительная ситуация много раз обыгрывалась в фильмах — по больше части комедийных. Но как поступить, если это происходит в реальности? Не стоит паниковать: есть вполне достойные варианты.
«Людям, не замышляющим противоправные действия и попавшим в столь затруднительную ситуацию случайно, в частности, забыл деньги, карту, сел мобильный телефон, можно посоветовать договориться с руководителем заведения об отсрочке оплаты», — объяснил член коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Денис Широков.
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Руководство чаще всего идет навстречу, если видит, что намерения у клиента самые добропорядочные.
«Для подтверждения намерений исполнить обязательства по оплате можно постараться внести хотя бы часть суммы, написать расписку с указанием срока погашения долга, предоставить копию паспорта с целью не доводить дело до судебных разбирательств и административных санкций, которые обойдутся намного дороже ужина», — приводит слова эксперта издание РИАМО.