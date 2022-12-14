Обвал рубля: пугающий прогноз на конец декабря

Есть вероятность, что на излете декабря рубль подешевеет по отношению к иностранным валютам, так как отмечается повышенный спрос к валютам. Но потом рубль начнет укрепляться.

«Скорее всего, рубль к концу декабря умеренно подешевеет ко всем валютам из-за свойственного этому месяцу повышенного спроса на иностранную валюту. Он обусловлен увеличением бюджетных трат на региональном и федеральном уровне из-за необходимости совершить их до конца года», - отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Кроме того, в конце года растет востребованность импортных товаров и путешествий за границу.

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