В платежки за услуги ЖКХ добавят новую строку

Платежки россиян за услуги ЖКХ дополнятся еще одной строчкой: им теперь придется платить за установку, замену и поверку «умных» счетчиков тепла и воды. Управление этими приборами будет передано ресурсоснабжающим организациям, а оплачивать это обяжут жильцов.

По мнению чиновников, это нововведение поможет бороться с мошенниками в сфере ЖКХ – теми, кто искусственно завышает цены или навязывает пользователям ненужные услуги. Теперь ресурсоснабжающие организации будут устанавливать приборы учета, а поверки будут проводиться раз в несколько лет.

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Прежде поиски компании для установки счетчиков ложились на плечи жильцов. Ожидается, что теперь эти услуги будут обходиться дешевле, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».