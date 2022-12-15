Все реально! Как увеличить пенсию в 2023 году

Россияне предпенсионного возраста могут увеличить сумму пенсионных выплат, если обратятся за пенсией позже положенного срока. Об этом СМИ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, чем позже человек озаботится этим вопросом, тем выше будет фиксированная выплата, и страховая пенсия увеличится на премиальные коэффициенты.

«Так, если гражданин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных коэффициентов — на 45%», – сказал он агентству «Прайм».

Как работает такой механизм? Об этом Teleprogramma.pro рассказал глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.