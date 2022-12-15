Все реально! Как увеличить пенсию в 2023 году

Россияне предпенсионного возраста могут увеличить сумму пенсионных выплат, если обратятся за пенсией позже положенного срока. Об этом СМИ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, чем позже человек озаботится этим вопросом, тем выше будет фиксированная выплата, и страховая пенсия увеличится на премиальные коэффициенты.
«Так, если гражданин обратится за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма пенсионных коэффициентов — на 45%», – сказал он агентству «Прайм».
Как работает такой механизм? Об этом Teleprogramma.pro рассказал глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
«Иван Соловьев прав. Это норма закона, здесь ничего гениального нет. Она действует, ее никто не отменял. Такой возможностью может воспользоваться любой гражданин.
Отложенное право на пенсию действительно будет компенсировано увеличенной суммой. А сама сумма выплат вырастет в полтора раза. Но только хитрость заключается в том, что те пять лет, которые вы не будете получать пенсию, вы должны на что-то жить, - пояснил Валерий Рязанский.
Такой способ подходит для тех, для кого пенсия не является источником жизни, но источником материального благополучия. И они могут позволить себе ее не получать».
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Валерий Рязанский. Фото: Global Look Press
- А вы можете вспомнить истории, когда человек действительно откладывал получение пенсии, но потом получал намного больше?
- Такие случаи встречаются очень редко. В основном люди оформляют пенсию в положенное время. В лучшем случае они ее просто не индексируют, продолжают работать и получать пенсию. Как правило, она идет на отдельный финансовый счет, который открыт в Сбербанке. Просто эти деньги накапливаются. Так что это обычная практика.
Но так чтобы кто-то откладывал пенсию сознательно, такие случаи даже трудно вспомнить…А если бы эти деньги получить и отложить их в банке, то как бы они выросли.
В общем, чем хорошо законодательство в этом плане, так это тем, что оно дает разные возможности. Для тех, кто продолжает работать и получать пенсию, для тех, кто работает и ее не оформлял, для тех, кто оформил пенсию, но, продолжая работать, уволился спустя некоторое время, проиндексировал пенсию, а потом опять вышел на работу.
Законодательство позволяет пенсионерам достаточно гибко относиться к этим возможностям.