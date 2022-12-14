Конец эпохи Wildberries? Что на самом деле происходит с интернет-платформой

Появилась информация о том, что популярная торговая платформа Wildberries якобы скоро закроется – из-за санкций и кризиса. Тeleprogramma.pro узнала у Арсена Даллакяна, маркетолога, эксперта в психологии потребителей: правда ли это?

- Арсен, неужели привычный для российских потребителей Wildberries действительно прекратит свое существование?

- Я на сто процентов уверен, что Wildberries не закроется. Возможно, слухи о его закрытии распространяют конкуренты, которые хотят переманить предпринимателей. Wildberries – крупнейшая, вышедшая уже на триллионный оборот, интернет-платформа, обеспечивающая огромное количество рабочих мест.

Это уже компания уровня национальной предпринимательской безопасности. Закрытие Wildberries стало бы серьезным ударом по экономике, в первую очередь, по малому и среднему бизнесу.

Кроме того, Wildberries показывает эффективный менеджмент. Это прибыльный растущий бизнес. Я не вижу никаких рыночных предпосылок для его закрытия. Более того, интернет-платформы, торгующие товарами народного потребления, продолжают набирать обороты. Поводов для их закрытия нет. За исключением последствий, некоторых побочных явлений.

