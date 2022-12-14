Конец эпохи Wildberries? Что на самом деле происходит с интернет-платформой

Появилась информация о том, что популярная торговая платформа Wildberries якобы скоро закроется – из-за санкций и кризиса. Тeleprogramma.pro узнала у Арсена Даллакяна, маркетолога, эксперта в психологии потребителей: правда ли это?
- Арсен, неужели привычный для российских потребителей Wildberries действительно прекратит свое существование?
- Я на сто процентов уверен, что Wildberries не закроется. Возможно, слухи о его закрытии распространяют конкуренты, которые хотят переманить предпринимателей. Wildberries – крупнейшая, вышедшая уже на триллионный оборот, интернет-платформа, обеспечивающая огромное количество рабочих мест.
Это уже компания уровня национальной предпринимательской безопасности. Закрытие Wildberries стало бы серьезным ударом по экономике, в первую очередь, по малому и среднему бизнесу.
Кроме того, Wildberries показывает эффективный менеджмент. Это прибыльный растущий бизнес. Я не вижу никаких рыночных предпосылок для его закрытия. Более того, интернет-платформы, торгующие товарами народного потребления, продолжают набирать обороты. Поводов для их закрытия нет. За исключением последствий, некоторых побочных явлений.
Фото: Global Look Press
- Каких именно?
- Американская платформа Amazon, например, начинает выпускать собственные бренды, наблюдая за тем, как у него продаются товары его поставщиков. Использует инструменты несправедливой конкуренции для своих товаров: начинает их выдавать в поиске выше.
- Но Wildberries за этим замечены не были?
- Нет. На Wildberries есть другой фоновый побочный эффект: они очень жестко регламентируют работу своих поставщиков, заставляют их быть крайне клиенто-ориентированными и, так сказать, «платформо-ориентированными».
Я сейчас говорю об обязательных быстрых поставках, о том, что поставщики должны держать товар на складе, сами все упаковывать, сами доставлять и так далее.
Поставщики все чаще стали жаловаться, что торговать на Wildberries невыгодно. Wildberries в ответ на эти жалобы ввел платную для клиента отмену товара, чтобы снизить нагрузку на поставщиков, и нашел баланс между потребительской привлекательностью и привлекательностью для своих поставщиков.
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- То есть платформа, как вид бизнеса, себя еще не исчерпала?
- Абсолютно нет! Технологические решения, которые позволяют объединить поставщиков и покупателей, все еще несут в себе большой запас эффективности. Более того - Wildberries открывает дополнительные направления, будут запущены новые сервисы и услуги. Так что ни о каком закрытии не может быть и речи.