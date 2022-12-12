Стало известно, в какую сумму обойдется крабовый салат на Новый год

Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Придется заплатить на 10% больше, чем год назад.

Аналитики оператора фискальных данных «Такском» посчитали, сколько денег придется потратить, чтобы приготовить на праздничный новогодний стол традиционный крабовый салат.

Согласно их данным, порция на семью из четверых человек обойдется в 290 рублей, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Чтобы рассчитать эту сумму, взяли привычные продукты для приготовления салата, то есть крабовые палочки, консервированную кукурузу в банках, майонез, 4 яйца, свежий огурец.

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Получается, что за крабовые палочки придется отдать 122 рубля, банка кукурузы стоит 75 рублей, один огурец средних размеров обойдется в 39,5 рублей, 4 яйца стоят 34 рубля, майонеза потребуется на 19,2 рубля. По материалам издания Аrgumenti.ru со ссылкой на RT.

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