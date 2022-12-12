Россияне смогут получить выплаты за моральный вред от плохого лечения

Верховный суд России дал разъяснения по поводу нового постановления, определяющего нюансы получения компенсации за моральный вред от неправильного лечения. Теперь медицинские работники должны будут доказать, во-первых, отсутствие своей вины, а во-вторых – подтвердить правомерность своих действий.

В противном случае судом будет выписан счет. Родственники умерших пациентов смогут подать иск, если считают, что смерть наступила по вине врачей. Новое постановление расширило возможности, позволяющие получить компенсацию морального вреда.

