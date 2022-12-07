Какую сумму нужно требовать за травму от падения на льду

Если вы упали на льду во дворе дома и получили травму — управляющая компания обязана выплатить вам компенсацию. Как объяснила адвокат Виктория Лезникова, сумма компенсации определяется особенностями и степенью тяжести полученной травмы.

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«Только за причинение вреда здоровью можно, как правило, отсудить от 20 до 100 тысяч рублей и более», — приводит слова адвоката телеканал «360» со ссылкой на «РИА Новости» и «Царьград».

Но и это еще не все: помимо денежной компенсации за травму, с управляющей компании можно взыскать материальный ущерб из-за больничного листа и временной нетрудоспособности.