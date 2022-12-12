Что будет с ценами на жилье после отмены льготной ипотеки

С 1 января 2023 года Минфин объявил о прекращении выдачи льготной ипотеки под 7 %. Риэлторы прогнозируют ажиотажный спрос на недвижимость в течение декабря и его падение через месяц.

Как отмена ипотечных льгот все-таки повлияет на рынок жилья? Об этом Teleprogramma.pro рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

По ее словам, программа, которая была анонсирована в апреле 2020 года во время ковида для поддержки строительной отрасли, уже сейчас исчерпала себя. Коронавирус пошел на спад, застройщикам помогли.