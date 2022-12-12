Что будет с ценами на жилье после отмены льготной ипотеки

С 1 января 2023 года Минфин объявил о прекращении выдачи льготной ипотеки под 7 %. Риэлторы прогнозируют ажиотажный спрос на недвижимость в течение декабря и его падение через месяц.
Как отмена ипотечных льгот все-таки повлияет на рынок жилья? Об этом Teleprogramma.pro рассказала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
По ее словам, программа, которая была анонсирована в апреле 2020 года во время ковида для поддержки строительной отрасли, уже сейчас исчерпала себя. Коронавирус пошел на спад, застройщикам помогли.
«В строительной отрасли маржа выросла на 30 %. Все отлично. Эта сфера получила для себя подушку безопасности за счет роста цен на 20-30 %. Для граждан же дешевая ипотека хорошо послужила драйвером роста. Кто хотел, тот и купил себе жилье, - поясняет Ирина Радченко. - Но в ходе таких мер стоимость квадратного метра выросла на 20 %. И в результате индекс доступности жилья (это соотношение от стоимости квадратного метра к доходам граждан), стал ниже, чем в доковидные времена».
По словам эксперта, сейчас правительство свернуло эту программу, и возможно, правильно сделало, поскольку ближайшие три года бюджет страны будет дефицитным. И помимо строительной отрасли, помощь понадобится и другим сферам.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Что будет с ценами на жилье при отмене льготной ипотеки. Фото: Global Look Pres
« Меньше спроса на недвижимость, меньше цены. Возможно, будет корректировка цен, как в доковидный период. Рост цен на 20-30 % был необоснованным. Это ненормальная ситуация, и ее надо как-то скорректировать, что и было сделано», - отметила Ирина Радченко.