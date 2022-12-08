Нужно ли оплачивать услуги ЖКХ в декабре дважды

В СМИ появились заголовки, что в декабре россиянам придется два раза оплатить услуги ЖКХ. Некоторых граждан, не разобравшихся в ситуации, это заявление напугало. Однако в нем нет ничего страшного.

Просто квитанции на оплату коммунальных услуг будут выпущены досрочно. И привычные счета с начислениями за первый месяц зимы россияне получат до 25 декабря.

Это делается для того, чтобы жители могли рассчитаться за коммунальные услуги до наступления новогодних праздников и войти в 2023-й год без долгов.

Но можно ли оплатить услуги ЖКХ по привычному графику? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил адвокат Анатолий Адамов.