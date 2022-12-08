Нужно ли оплачивать услуги ЖКХ в декабре дважды

В СМИ появились заголовки, что в декабре россиянам придется два раза оплатить услуги ЖКХ. Некоторых граждан, не разобравшихся в ситуации, это заявление напугало. Однако в нем нет ничего страшного.
Просто квитанции на оплату коммунальных услуг будут выпущены досрочно. И привычные счета с начислениями за первый месяц зимы россияне получат до 25 декабря.
Это делается для того, чтобы жители могли рассчитаться за коммунальные услуги до наступления новогодних праздников и войти в 2023-й год без долгов.
Но можно ли оплатить услуги ЖКХ по привычному графику? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил адвокат Анатолий Адамов.
«В самом выставлении квитанций за декабрь ничего противозаконного нет. Согласно постановлению правительства платежные документы выставляют до первого числа. По тому же постановлению пени начисляются только на 32-й день после выставления квитанций, - объясняет Анатолий Адамов.
Если даже сейчас вам будут высланы две «платежки», но начисление пеней все равно будет происходить с 1 февраля 2023 года. А квитанцию выставляют, потому что закрывают расчетный год.
К тому же показания счетчиков с данными воды и тепла за ноябрь мы будем передавать не как обычно, в 20-х числах, а примерно с 12 по 15 декабря. Получается, месяц сам по себе будет урезанный.
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- То есть поводов для паники нет? Оплатили и забыли?
- Конечно. Пени у вас могут начисляться не раньше 1 февраля.