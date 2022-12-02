Экономист рассказал, что произойдет в ближайшее время с долларом

Кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, чего ждать от курса доллара в ближайшее время. По его словам, курс валюты определяется общим состоянием экономики страны. Исходя из этого утверждения, курс доллара пока не будет ни взлетать, ни падать.

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«Экономика России находится в состоянии адаптационного спокойствия с признаками улучшения ситуации», - приводит слова Беляева издание Аrgumenti.ru.

Кроме того, американская экономика тоже довольно устойчива. Экономист добавил: