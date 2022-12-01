Сила или слабость: что будет с курсом российского рубля в 2023 году

Многие экономисты прогнозируют ослабление рубля в 2023 году. Так, например, брокерская компания BCS Global Markets в своем аналитическом отчете предрекает снижение курса российской национальной валюты до 64,5 рубля за доллар к концу 2022-го с дальнейшим ослаблением до 70 рублей за доллар в следующем году.

Однако с этим прогнозом не согласен финансовый аналитик Ян Арт. По его мнению, в 2023 году продолжат действовать факторы укрепления рубля.

«Среди них один из сильнейших — голубиная риторика Федеральной резервной системы США. Если в декабре ФРС повысит ставку на 50 процентных пунктов, а не на 75, и инфляция хоть немного снизится, то рынки ответят на это ликованием: индекс доллара пойдет вниз, и это поддержит рубль. Это произошло в ноябре, и не потому, что рубль сам как-то изменился, а из-за того, что индекс доллара упал со 112 до 106 пунктов», — цитирует аналитика aif.ru. «Ждем также, что мир все-таки не рухнет весь в рецессию, а как-то этот кризис «на тоненькую» пройдет, и этим мировая экономика через спрос на нефть рубль поддержит. Мировая рецессия сегодня нам невыгодна, как и экономические проблемы у Америки. Но пока непонятно, что будет с ценами на нефть. Кстати, «потолок цен» для нас экономически вполне приятен, он неприемлем только по идейным соображениям».

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