Только 10 регионов повышают зарплату бюджетникам по майским указам Путина

Согласно «майским указам» Владимира Путина, власти регионов обязывались повысить зарплаты работникам бюджетной сферы — до среднего уровня по субъекту. В реальности задача оказалась трудновыполнимой.

Средняя зарплата по стране — 61 тысяча рублей, но у бюджетников другие цифры: не более 50 тысяч, а часто и того меньше. Президент потребовал, чтобы региональные власти исправили сложившуюся ситуацию.

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В начале 2023 года ожидается индексация оплаты труда бюджетников: зарплата повысится на 8%. Как отметил президент, майские указы смогли выполнить только 10 российских регионов. Проблема с кадровым дефицитом в здравоохранении, образовании и социальной сфере из-за низких зарплат сохраняется, сообщает издание Аrgumenti.ru.