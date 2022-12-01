Предупреждение юриста: забытый банковский счет может вогнать в долги

Часто заблокировать карту оказывается недостаточной мерой: ведь счет, который к ней привязан, остается не закрытым, а значит — банк может продолжать снимать деньги за его обслуживание.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников предупреждает: из-за этого можно уйти в «минус», то есть задолжать банку. По его словам, россияне часто забывают о существовании банковских счетов, которыми они не пользуются. В результате копится долг — банки не всегда обслуживают счета бесплатно.

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Убедиться, что в вашем случае нет такой опасности, можно на сайте госуслуг или на сайте Федеральной налоговой службы, в личном кабинете. Это получится, если счет открыт после 2014 года. Если же вы открыли его раньше — придется искать договор и брать данные оттуда.

По материалам телеканала «360»