Эксперт объяснил, как выгодно покупать валюту

Если уж покупать валюту с целью сохранения средств – делать это нужно с умом. Некоторые СМИ советуют озаботиться покупкой иностранной валюты до 5 декабря этого года. Однако экономист Николай Кульбака уверен, что для таких действий нужны определенные условия, и что торопиться не следует.

«Валюту рекомендуется покупать только тем, кто собирается выезжать за границу или же тем, кто имеет денег, ну, скажем так, больше 500 тысяч и собирается их не тратить в течение хотя бы года», - объяснил эксперт.

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Только при таких условиях приобретение валюты можно считать обоснованным. Правда, осторожность все равно понадобится.