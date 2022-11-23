Индексация пенсий говорит о вероятности финансового кризиса в 2023 году

Предполагается, что в 2023 году человечеству придется преодолевать новый экономический кризис. Экономист Никита Масленников обращает внимание на схожесть нынешней ситуации и ситуаций 2008 и 2009 годов.

«Тогда первым делом проиндексировали пенсию. Кроме того, пандемийная история показала эффективность таких локальных мер, как разовые поддержки населения», - утверждает эксперт.

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О грядущем экономическом провале Европы свидетельствует невозможность стран преодолеть возникший энергетический кризис, об этом предупреждает бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. По материалам телеканала «360» и Ura.ru.