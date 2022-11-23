Как заработать миллион на старых елочных игрушках

Старые елочные игрушки могут принести своим хозяевам неплохой доход. В последнее время многие интересуются елочными украшениями советского периода, так что сохранившиеся зайцы, снеговики и сосульки — вполне удачный способ разбогатеть. Об этом рассказал экономист Александр Разуваев.
«Сейчас в соцсетях очень много тематических групп, и в некоторых уже около 4–6 тысяч участников. Стоимость елочных игрушек, естественно, зависит от степени их сохранности и уникальности.
Чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены — тем привлекательнее теперь для коллекционеров. Весьма дорогие, например, игрушки из коллекций «Чиполлино» и «Сказки Пушкина» производства конца 1950-х годов. Цена на набор стеклянных игрушек «Чиполлино» под прошлый новый год поднималась до 1 млн рублей» — именно такие цифры привел эксперт.
Самые же ценные — игрушки, расписанные вручную, а также советские товары, входившие в «сказочный новогодний набор».
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«Наиболее интересная история — игрушки, которые не пошли в массовую серию. Есть коллекционеры, которые готовы заплатить за них 300–400 тыс. рублей. Вместе с тем трещины снижают стоимость игрушки до 90%. Потертая краска удешевляет украшение на 30%, а очень сильно осыпавшаяся — до 70% стоимости», — приводит слова Александра Разуваева издание РИА ФАН.