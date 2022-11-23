Как заработать миллион на старых елочных игрушках

Старые елочные игрушки могут принести своим хозяевам неплохой доход. В последнее время многие интересуются елочными украшениями советского периода, так что сохранившиеся зайцы, снеговики и сосульки — вполне удачный способ разбогатеть. Об этом рассказал экономист Александр Разуваев.

«Сейчас в соцсетях очень много тематических групп, и в некоторых уже около 4–6 тысяч участников. Стоимость елочных игрушек, естественно, зависит от степени их сохранности и уникальности.

Чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены — тем привлекательнее теперь для коллекционеров. Весьма дорогие, например, игрушки из коллекций «Чиполлино» и «Сказки Пушкина» производства конца 1950-х годов. Цена на набор стеклянных игрушек «Чиполлино» под прошлый новый год поднималась до 1 млн рублей» — именно такие цифры привел эксперт.