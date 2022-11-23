Какой главный обман скрывает «черная пятница»

— Как понять, что нас обманывают с ценами?

— Еще 10 лет назад для того, чтобы завысить цену перед распродажей, нужно было отпечатать новые этикетки с завышенной ценой, перечеркнуть и поверх прилепить прежнюю цену. Сейчас затраты на новую печать и переклеивание не актуальны.

Однако и выявить обман значительно проще: просто проверьте стоимость товара со скидкой 99 процентов еще на двух-трех сайтах. Не удивляйтесь, когда окажется, что на сайтах-конкурентах товар без скидки стоит дешевле, чем на разрекламированном сайте в распродажу. Тут совет простой: не доверяйте активной рекламе и все проверяйте.

— А как второпях не нарваться на подделку?

— Изучите бренды, которые ушли из России, и их последние модели — неважно, техники или одежды. Не может в «черную пятницу» продаваться последняя модель телевизора известного бренда, если этот бренд официально не отгружает товар в Россию. То же касается косметики, одежды, детских игрушек и прочего.

— Стоит ли соблазняться огромными скидками?

— Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На дорогостоящий товар не будет скидки свыше 40 процентов от рыночной цены. Скидка до 70 процентов может получиться только из-за того, что на него изначально наценка превышает реальную стоимость в несколько раз.

Обычно скидка на одежду и обувь, технику и электронику не превышает 15 процентов. На продукты питания ритейлеры опускают цены до 20 процентов, на товар с истекающим сроком годности — до 70.

— Какие товары распродают по совсем «бросовой» цене?

— Товары, которые годами не вызывают интереса покупателей. В «черную пятницу» такие вещи выставляются в проходных местах, на украшенных витринах. Они привлекают к себе внимание, попадают в корзины и потом пылятся, никому не нужные, на полках. Кстати, в онлайн-магазин совершить подробную покупку невозможно.

И последний совет: ни в коем случае не покупайте на распродажах витамины и медицинские препараты, не проверив срок годности и наличие сертификата качества!

