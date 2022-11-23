Какой главный обман скрывает «черная пятница»

Самые большие скидки бывают только раз в году, в «черную пятницу». Покупатели бросаются в магазины и радостно скупают все подряд. А потом, когда «угар» проходит, оказывается, что денег потрачено много, а покупки сделаны ненужные и невыгодные. Татьяна Тарасова, маркетолог, специалист по поведению покупателей, поможет избежать лишних трат.
Фото: Global Look Press
— Как понять, что нас обманывают с ценами?
— Еще 10 лет назад для того, чтобы завысить цену перед распродажей, нужно было отпечатать новые этикетки с завышенной ценой, перечеркнуть и поверх прилепить прежнюю цену. Сейчас затраты на новую печать и переклеивание не актуальны.
Однако и выявить обман значительно проще: просто проверьте стоимость товара со скидкой 99 процентов еще на двух-трех сайтах. Не удивляйтесь, когда окажется, что на сайтах-конкурентах товар без скидки стоит дешевле, чем на разрекламированном сайте в распродажу. Тут совет простой: не доверяйте активной рекламе и все проверяйте.
— А как второпях не нарваться на подделку?
— Изучите бренды, которые ушли из России, и их последние модели — неважно, техники или одежды. Не может в «черную пятницу» продаваться последняя модель телевизора известного бренда, если этот бренд официально не отгружает товар в Россию. То же касается косметики, одежды, детских игрушек и прочего.
— Стоит ли соблазняться огромными скидками?
— Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На дорогостоящий товар не будет скидки свыше 40 процентов от рыночной цены. Скидка до 70 процентов может получиться только из-за того, что на него изначально наценка превышает реальную стоимость в несколько раз.
Обычно скидка на одежду и обувь, технику и электронику не превышает 15 процентов. На продукты питания ритейлеры опускают цены до 20 процентов, на товар с истекающим сроком годности — до 70.
— Какие товары распродают по совсем «бросовой» цене?
— Товары, которые годами не вызывают интереса покупателей. В «черную пятницу» такие вещи выставляются в проходных местах, на украшенных витринах. Они привлекают к себе внимание, попадают в корзины и потом пылятся, никому не нужные, на полках. Кстати, в онлайн-магазин совершить подробную покупку невозможно.
И последний совет: ни в коем случае не покупайте на распродажах витамины и медицинские препараты, не проверив срок годности и наличие сертификата качества!
Фото: Global Look Press
Арсен Даллакян, маркетолог, специалист по покупательской активности, объяснил, как не стать жертвой тонкой психологической манипуляции.
— Каких уловок стоит опасаться в «черную пятницу»?
— Большинство скидок в «черную пятницу» — номинальны, то есть их нет. Просто меняются ценники, и все. Самые этичные маркет-плейсы показывают историю цены.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
— Почему принято снижать цену в один день, почему все торговцы делают это одновременно?
— Только с одной целью — достичь эффекта массовости, чтобы у человека появилось ощущение, что он упускает выгодную возможность. Это похоже на массовый психоз. Запомните: если вы ловите себя на мысли, что что-то выгодное проходит мимо вас, значит, вы поддаетесь манипуляции.
— Реально ли вообще сэкономить в «черную пятницу»?
— Только если вы планировали сделать какую-то покупку заранее, с расчетом именно на день распродаж. 80–90 процентов покупок, сделанных в «черную пятницу», себя не оправдывают.