Почему продавцы массово уходят с Wildberries

- За что еще приходится теперь платить больше?

- Очень много денег уходило на рекламу, которая по итогу оказывалась бесполезной. Так что я потихоньку товар распродала и решила уйти.

Теперь они сделали еще и платную доставку для продавцов. Прежде это было бесплатно, мы платили только комиссию Wildberries, ну и на логистику уходило примерно 30-40 рублей. А потом цифра стали совсем другими: 400-450 рублей, например, за объемную подушку. Люди начали жаловаться в чатах поддержки…

Уходили деньги и на отгрузку товара. Какие-то склады, кажется, принимают бесплатно, но это означает высокую загруженность, то есть товар будет «висеть», приемка будет медленная, а значит – продвижение обнуляется. Есть, конечно, продавцы с большим объемом товаров, для которых эти 450 рублей ничего не значит…

«Пока петух не клюнет»

- Роспотребнадзор запретил продажу на Wildberries некоторых товаров – БАДов, витаминов, фиточаев… В то же время на других площадках эти товары продолжают продаваться. Значит ли это «начало конца» для Wildberries?

- Возможно, причина в том, что Wildberries не так строго относится к сертификации, как другие маркет-плейсы. Невозможно выйти на другую площадку, не предоставив сертификат или другое подтверждение качества.

А на Wildberries ты может продавать, пока, как говорится, «петух не клюнет». И потом либо конкуренты пожалуются, либо Wildberries рандомно потребует предоставить документы «задним числом». Поэтому там все продают, что хотят, - до поры до времени. И БАДы в том числе – несертифицированные. Вдруг пронесет? Возможно, начались жалобы на некачественный товар.

Зарабатывать копейки - неинтересно

- Не секрет, что большинство товаров на онлайн-площадках - из Китая и других стран. Есть ли ощущение, что в любой момент, учитывая наше нестабильное время, вся эта торговля может рухнуть?

- Я не думаю, что это может рухнуть. Кто же откажется продавать товары в такую страну, как Россия? И объемы крупные, и деньги немаленькие…

А что касается Wildberries – может быть, эта площадка предпримет какие-то меры и создаст нормальные условия для своих продавцов. Потому что люди потихоньку уходят – на какие-то другие площадки, где продавцам не приходится платить все больше и больше. Хотя Wildberries, конечно, - одна из самых крупных площадок.

Вообще, честно скажу: продавать на Wildberries стало неинтересно, потому что неинтересно зарабатывать какие-то копейки… Надо заплатить за приемку, за доставку, потом еще комиссию, потом упаковать, потом отправить… И что останется в результате? Копейки.

А может быть, они хотят просто отсеять мелких продавцов, чтобы остались только крупные и сильные, давно начавшие торговать, с сертификатами и большими объемами товаров.

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- Для новых продавцов, получается, вообще нет никаких возможностей для развития на Wildberries?

- Нет, возможности есть, - если есть большие деньги. Для тех, кто продает дешевые мелкие товары, это невыгодно. Если посчитать, сколько продавец должен заплатить, чтобы продать, скажем, кухонное полотенце ценой 70 рублей, - получается, он платит уже порядка 270 рублей. Невыгодно, конечно.

