Названа неожиданная сфера для выгодного бизнеса

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«Рост привлекательности сферы клининга для заработка и бизнеса можно связать с активным развитием онлайн-сервисов. Онлайн делает процесс поиска и заказа услуг клининга на дом более доступным и прозрачным.

Это подстегивает активный рост спроса на услуги по уборке среди пользователей по всей стране», - подчеркнул руководитель развития категории «Хозяйственные и бытовые услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.