Названа неожиданная сфера для выгодного бизнеса

Все больше россиян предпочитают не делать уборку самостоятельно, а делегировать это занятие специалистам. Спрос на услуги клининга резко увеличился. А значит, статус профессии клинера повысился, и эта сфера стала очень привлекательной для развития бизнеса.
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«Рост привлекательности сферы клининга для заработка и бизнеса можно связать с активным развитием онлайн-сервисов. Онлайн делает процесс поиска и заказа услуг клининга на дом более доступным и прозрачным.
Это подстегивает активный рост спроса на услуги по уборке среди пользователей по всей стране», - подчеркнул руководитель развития категории «Хозяйственные и бытовые услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.
Подобные услуги довольно доступны для значительной части россиян: например, уборка одной комнаты оценивается сейчас в среднем в 500 рублей. А генеральная уборка квартиры с мытьем окон может принести специалисту от 3 до 5 тысяч рублей, сообщает издание «РИАМО».