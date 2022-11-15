Что сказать телефонным мошенникам и как сохранять спокойствие

Чтобы не потерять свои деньги, поддавшись на уловки мошенников, нужно четко знать, как себя вести и что отвечать на внезапный звонок. Самое главное, по мнению психолога Натальи Малышевой, - не паниковать, услышав неожиданные плохие известия.

«Именно внезапность звонка и ваша паника обычно играют на руку мошенникам. Не идите на поводу у эмоций, даже если на вас давят. Причем давление может быть, как негативным, например, рассказ о том, что кто-то пытается украсть ваши деньги, так и позитивным, например, поздравление с выигрышем в лотерею», - поясняет психолог.

А что же делать, если звонок все же застал врасплох, и вам трудно сразу сообразить, как реагировать? Есть ответ и на этот вопрос.

«Положите трубку, проверьте подлинность номера телефона, успокойтесь. Если номер действительно совпадает с банковским, то вы можете перезвонить на горячую линию. Этот способ работает, даже если вас пугают срочной ситуацией. Например, тем, что кто-то прямо сейчас снимет деньги с вашего счета. Такого просто не бывает, ведь если вам сделали проверочный звонок, значит, как минимум, транзакция приостановлена вплоть до вашего ответа», - комментирует Наталья Малышева.

Иногда мошенники не останавливаются ни перед чем – даже перед угрозами. В этом случае нужно просто положить трубку – сразу же. Адвокат Владимир Гончаров предостерегает: ни в коем случае не произносить слово «да», потому что мошенники зачастую только его и ждут.

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