Стало известно, стоит ли вкладывать средства в золото и как это сделать выгоднее

До недавнего времени россияне предпочитали хранить значительную часть своих сбережений в долларах или евро. Но после известных событий ситуация резко изменилась. Сегодня многим непонятно: куда имеет смысл вкладывать накопленные средства? Может быть, достойной заменой валюте станет золото?
«Физическое золото остается одним из самых консервативных способов сбережения капитала, поэтому спрос на него будет сохраняться. Решение о выборе между монетами и слитками должно приниматься, исходя из индивидуальной ситуации каждого инвестора.
Например, слитки можно продать только банкам, а на рынке монет существует целый ряд посредников, которые часто гарантируют большую ликвидность», – сказала эксперт МКБ Арина Кострюкова.
И все же, прежде чем покупать золотые монеты или слитки, следует хорошо подумать.
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«Для физических лиц покупка золота в его физическом виде не выглядит хорошей стратегией, так как золото не так ликвидно, как ценные бумаги или валюта, и не так легко транспортируемо.
Поэтому я бы советовал физическим лицам использовать ETF на золото как простой и удобный инструмент инвестиций в драгоценный металл», - приводит рекомендации аналитика ФГ «Финам» Андрея Маслова издание «РИАМО».