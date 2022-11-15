Стало известно, стоит ли вкладывать средства в золото и как это сделать выгоднее

До недавнего времени россияне предпочитали хранить значительную часть своих сбережений в долларах или евро. Но после известных событий ситуация резко изменилась. Сегодня многим непонятно: куда имеет смысл вкладывать накопленные средства? Может быть, достойной заменой валюте станет золото?

«Физическое золото остается одним из самых консервативных способов сбережения капитала, поэтому спрос на него будет сохраняться. Решение о выборе между монетами и слитками должно приниматься, исходя из индивидуальной ситуации каждого инвестора. Например, слитки можно продать только банкам, а на рынке монет существует целый ряд посредников, которые часто гарантируют большую ликвидность», – сказала эксперт МКБ Арина Кострюкова.

И все же, прежде чем покупать золотые монеты или слитки, следует хорошо подумать.

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