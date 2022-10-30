Политики и экономисты рассказали историю финансов России в документальном проекте

1 ноября в онлайн-кинотеатре Start состоится премьера документального сериала о становлении российской финансовой системы. Проект представит зрителям историческую ретроспективу от первого упоминания казны в 1328 году и формирования первого бюджета в 1908 до создания национальной платежной системы и разработки цифрового рубля.
Сериал из четырех эпизодов собрал уникальные, ранее не публиковавшиеся, архивные данные XVIII-XIX веков. Зрители узнают, как бюджет, налоги, заимствования, введение и отмена золотого стандарта влияют на благосостояние народа, почему Россия выбрала именно такой путь развития в 90-е годы и можно ли было избежать «черного вторника» 1998 года. Как построена система финансов в современной России, какие принципы остаются незыблемыми, а какие, наоборот, постепенно трансформируются.
В числе спикеров проекта: министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин, президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и другие эксперты.
«История финансов российского государства — это не только интересные, ранее мало кому известные факты, но и возможность лучше понять геополитические и макроэкономические процессы. За последние десятилетия Россия пережила несколько крупных финансовых кризисов, смену формаций, переход от одного строя к другому, и это всегда было тесно переплетено с финансами. Работая над таким масштабным документальным проектом, мы обратились к людям, которые находились у руля финансовой системы последние 30 лет, узнали, что ими двигало и какие факторы они учитывали, принимая то или иное историческое решение», - говорит генеральный продюсер и автор идеи сериала Алексей Боков.
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1 ноября подписчикам Start будут доступны два первых эпизода «Истории финансов России». Последующие серии будут появляться раз в неделю.