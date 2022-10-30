Политики и экономисты рассказали историю финансов России в документальном проекте

1 ноября в онлайн-кинотеатре Start состоится премьера документального сериала о становлении российской финансовой системы. Проект представит зрителям историческую ретроспективу от первого упоминания казны в 1328 году и формирования первого бюджета в 1908 до создания национальной платежной системы и разработки цифрового рубля.

Сериал из четырех эпизодов собрал уникальные, ранее не публиковавшиеся, архивные данные XVIII-XIX веков. Зрители узнают, как бюджет, налоги, заимствования, введение и отмена золотого стандарта влияют на благосостояние народа, почему Россия выбрала именно такой путь развития в 90-е годы и можно ли было избежать «черного вторника» 1998 года. Как построена система финансов в современной России, какие принципы остаются незыблемыми, а какие, наоборот, постепенно трансформируются.

В числе спикеров проекта: министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин, президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф и другие эксперты.