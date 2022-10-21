Долговая нагрузка россиян снизилась впервые за семь лет

Общая долговая нагрузка россиян снизилась в 2022 году. Об этом говорится в материале Банка России «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных БКИ».

«Снижение задолженности по необеспеченным потребительским кредитам привело к снижению долговой нагрузки граждан на макроуровне. Если на 1 января 2022 года на платежи по всем кредитам направлялось 11,6% располагаемых доходов населения, то на 1 июля уже 11,4%», — цитирует ТАСС информацию Банка России.

Там же отмечается, что снижение долговой нагрузки произошло впервые за семь лет. Также уменьшилось количество физлиц, имеющих задолженность по банковским кредитам, — с 42,4 миллиона человек на 1 апреля до 42,1 миллиона на 1 июля.