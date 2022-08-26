Не только пенсионеры: в Минфине назвали три группы наиболее вероятных жертв мошенников

Замминистра финансов РФ Михаил Котюков со ссылкой на данные МВД обозначил три группы граждан, наиболее подверженных риску стать жертвами мошенников.

«Это старшее поколение — в силу определенной доверчивости, молодежь — в силу того, что еще не хватает базовых знаний, а уже какие-то решения принимаются. Третья категория — это взрослое население, которое имеет не очень высокий уровень дохода, но хочет быстро и много получить. Это проблема финансовых пирамид», — цитирует чиновника ТАСС.

По мнению заместителя министра, эти группы населения сильнее всего нуждаются в получении знаний по финансовой грамотности для того, чтобы уберечься от опрометчивых решений. И доносить им информацию по безопасности своих сбережений необходимо доступным и понятным языком.

Для молодежи это должны быть социальные сети и интернет-порталы. Для людей старшего поколения — телевизионные программы и живые мероприятия. И преподавателей финансовой грамотности следует подбирать таких, чтобы не сильно отличались от аудитории по возрасту.