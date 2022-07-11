Найден действенный способ сдержать рост цен на жилье в России

По словам Наумова, текущее снижение стоимости металла действительно дает основания для отмены акцизов. Правда, он оговорился, что цены на внутреннем рынке не должны начать новый рост, сообщают «Известия».

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Ранее стало известно, что в Минфине готовы рассмотреть изменение акциза на жидкую сталь в случае падения операционной рентабельности металлургических холдингов.

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